Rally de los metales: la plata superó a Nvidia y es el segundo activo de mayor valoración bursátil en el mundo

El rally de los metales no se limitó al oro: también alcanzó a la plata, que se convirtió en el segundo activo de mayor tamaño del mundo al superar en capitalización bursátil a Nvidia.

Puntualmente, el valor de mercado de la plata ahora ronda los u$s4,99 billones a nivel mundial, mientras que el tamaño de Nvidia es de u$s4,53 billones. El activo más valioso, el oro, cuenta con una capitalización de u$s32,11 billones, aproximadamente.

El logro de la plata se dio luego de que su precio se disparara un 190% en el último año hasta los u$s88,14 por onza. Así, en los últimos cinco años, acumula una revalorización del 246%.





Por qué está subiendo la plata

El contexto global está marcado por tensiones geopolíticas y dudas sobre la independencia de la Reserva Federal de EEUU (Fed), lo que llevó a inversores a apuntar tanto al oro como a la plata como coberturas frente a riesgos macroeconómicos y financieros.

Por este motivo, en lo que va de 2026, la plata subió con fuerza, y algunos analistas sugieren que podría dirigirse hacia u$s90/100 si continúan factores como el ajuste de oferta y la demanda industrial.

La plata es especialmente sensible a cambios en la política monetaria y a la percepción del riesgo. A diferencia del oro, que se mantiene más firme por su rol clásico de “activo refugio”, la plata también tiene una fuerte demanda industrial (por ejemplo, en sectores como la electrónica y la energía solar) y enfrenta limitaciones de suministro, lo que añade presión alcista a su precio.

El entorno actual también se vio afectado por eventos políticos inusuales, como una investigación judicial que involucra al presidente de la Fed, lo que avivó la preocupación entre los inversores sobre posibles interferencias en la política monetaria y reforzó la preferencia por activos no correlacionados con los mercados financieros tradicionales.

La plata se destaca frente al oro

Además, instituciones financieras y bancos centrales acumularon reservas de oro, reduciendo la oferta disponible y subrayando la importancia estratégica de los metales. "Las ganancias de la plata siguen siendo descomunales en comparación con el oro. Esto se ve impulsado por el temor a una escasez de suministros, especialmente considerando sus numerosos usos, tanto industriales como médicos y de otro tipo", sostuvo David Morrison, analista de mercado de Trade Nation.

Este comportamiento impulsó la narrativa de que, aunque los precios subieron mucho, todavía hay espacio para más ganancias, tanto en oro como en plata, especialmente si persisten el debilitamiento del dólar y las tensiones globales.

"La plata se mantiene volátil y constructiva, impulsada por entradas récord de ETF y la reducción de los inventarios físicos, mientras que la demanda industrial y las expectativas sobre las tasas de interés impulsan movimientos bruscos", comentó Neil Welsh, director de metales en Britannia Global Markets. "El metal es muy sensible a las fluctuaciones del dólar y a las señales de la Fed, lo que ofrece potencial alcista en momentos de escasez, pero requiere un seguimiento estrecho del posicionamiento especulativo", añadió.

