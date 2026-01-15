El BCRA realizó la mayor compra de dólares desde la salida del cepo y pagó u$s100 millones a organismos internacionales

El Banco Central (BCRA) compró dólares por octava rueda consecutiva este miércoles y aceleró el proceso de acumulación de reservas, al adquirir u$s187 millones, el mayor saldo neto positivo en 10 meses. Aunque, la autoridad monetaria debió pagar unos u$s100 millones a organismos internacionales, según confirmaron fuentes oficiales a Ámbito.



En efecto, las reservas brutas del BCRA crecieron apenas u$s37 millones hasta los u$s44.717 millones. Esta leve variación se explica por el mencionado pago a organismos internacionales, ya que además de la compra de dólares en el mercado, el oro -que mueve el amperímetro de los activos- subió 1% y cerró en un nivel récord.

Vale destacar que, pese a que el Central tenía previsto comprar cerca del 5% del volumen operado en cada rueda, en esta jornada adquirió cerca del 70% del total, ya que solo se negociaron u$s269 millones en el segmento de contado. En futuros, en tanto, se operaron u$s567 millones.

Fuentes de la autoridad monetaria precisaron que "la totalidad de las compras del organismo no impactan en reservas, ya que depende de dónde provengan los dólares. Si ya estaban depositados en el sistema, no impactan en las arcas del Central, porque estaban en los encajes. Aunque sí pasan de brutas a netas. Los que sí inciden son los que vienen de afuera".

Desde el mercado llamó la atención la importante intervención del Central y como no se lo observó activo "en pantalla", los operadores estimaron que el BCRA realizó compras en bloques como hacía el Tesoro previamente.

Por otro lado, desde Adcap Grupo Financiero indicaron que "las tasas implícitas de futuros se mantuvieron por encima del 30% (en torno al 35% en la parte corta), un nivel que luce caro tomando como referencia la tasa de caución (20,5% a un día al cierre)".

Dólar oficial cayó por segunda rueda consecutiva

El dólar oficial volvió a retroceder en esta rueda, luego de registrar su mayor caída diaria en casi dos meses. De este modo, se amplió la brecha con el techo de la banda.

En el Banco Nación, la cotización minorista cedió $5 y se ubicó en $1.480, mientras que en el segmento mayorista el tipo de cambio cotizó a $1.453. Por ende, la cotización está a un 6,2% del techo de la banda, actualmente en $1.543,20.

Fuente: Ámbito