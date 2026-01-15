La playa patagónica que enamora con sus aguas turquesas

Ubicada en la provincia de Río Negro, sobre el golfo San Matías y cerca de San Antonio Este, Punta Villarino destaca por su mar de tonalidades turquesas, sus playas de conchillas blancas y la presencia de lobos marinos. Esta playa, que se mantiene alejada de los circuitos turísticos más concurridos, ofrece un entorno de calma y naturaleza casi intacta.

Acceso y características

Para llegar a Punta Villarino, se debe recorrer aproximadamente 65 kilómetros desde Las Grutas hasta San Antonio Este y continuar por un camino costero que parte del muelle. Lo que resalta en este destino es la ausencia de paradores y ruidos, con un paisaje dominado por el sonido del mar y el crujir de las conchillas bajo los pies.

La playa es hogar de una colonia estable de lobos marinos, y un equipo de guardas ambientales supervisa el área, recordando a los visitantes la importancia de mantener una distancia segura y no alimentarlos, permitiendo así la observación de estos animales en su hábitat natural.

Actividades recomendadas

Los visitantes pueden disfrutar de diversas actividades:

Caminatas por la costa : Ideal para explorar el paisaje y capturar imágenes únicas.

: Ideal para explorar el paisaje y capturar imágenes únicas. Descanso y desconexión : La tranquilidad y la falta de multitudes favorecen pasar el día a su propio ritmo.

: La tranquilidad y la falta de multitudes favorecen pasar el día a su propio ritmo. Avistamiento de fauna : Además de lobos marinos, es común ver aves costeras.

: Además de lobos marinos, es común ver aves costeras. Nado y refresco : Se recomienda prudencia al ingresar al agua, atendiendo a las condiciones del mar.

: Se recomienda prudencia al ingresar al agua, atendiendo a las condiciones del mar. Actividades náuticas: Kayak o canotaje son opciones para quienes buscan explorar el área marítima, siempre que el clima lo permita.

Punta Villarino se presenta como un destino ideal para aquellos que desean escapar del bullicio y conectarse con la naturaleza.