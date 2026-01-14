Donald Trump definió el control de Groenlandia como “vital” para el despliegue de su escudo antimisiles “Cúpula Dorada”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este miércoles que el control de Groenlandia es “vital” para su planificado sistema de defensa aérea y antimisiles Cúpula Dorada.

“Estados Unidos necesita Groenlandia para fines de seguridad nacional. Es vital para la Cúpula Dorada que estamos construyendo”, escribió en redes sociales.



“La OTAN debería liderar el camino para que la consigamos. Si no lo hacemos, Rusia o China lo harán, ¡y eso no va a suceder! Militarmente, sin el vasto poder de Estados Unidos, gran parte del cual construí durante mi primer mandato y que ahora estoy elevando a un nivel nuevo y aún más alto, la OTAN no sería una fuerza eficaz ni disuasoria, ¡ni de lejos! Ellos lo saben, y yo también. La OTAN se vuelve mucho más formidable y eficaz con Groenlandia en manos de Estados Unidos. Cualquier cosa menos que eso es inaceptable. ¡Gracias por su atención a este asunto!“, completó.



El mensaje de Trump llegó luego de que el ministro de Defensa de Dinamarca afirmara este miércoles que “reforzará” su presencia militar en el territorio ártico y que está en diálogo con sus aliados de la OTAN.



“Seguiremos reforzando nuestra presencia militar en Groenlandia, pero también tendremos un enfoque aún mayor dentro de la OTAN en más ejercicios y una mayor presencia de la OTAN en el Ártico”, escribió Troels Lund Poulsen en una declaración a la agencia de noticias AFP, horas antes de una reunión entre funcionarios groenlandeses, daneses y estadounidenses en la Casa Blanca sobre el futuro del territorio autónomo danés.



Lund Poulsen añadió que Dinamarca “mantiene un diálogo continuo con sus aliados sobre actividades nuevas y mayores en 2026”.

Nueva embajada

Por su parte, el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, informó que el país abrirá un consulado el próximo mes de febrero en Groenlandia, una medida con la que busca estar “más presente” en el territorio danés, especialmente a medida que crecen las advertencias del presidente estadounidense, Donald Trump, que aboga por anexionarse la isla.

En una entrevista con la emisora de radio francesa RTL, el ministro ha subrayado que esto permitirá “dar un mensaje político” sobre lo que está pasando, unas palabras que llegan tan solo horas antes de que los ministros de Dinamarca y Groenlandia se reúnan con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el vicepresidente del país, JD Vance, en la Casa Blanca.

La decisión de abrir este consulado se adoptó el pasado verano, cuando el presidente galo, Emmanuel Macron, visitó la zona para mostrar el apoyo de París al territorio. “Yo, por mi parte, estuve allí a finales de agosto para planear la apertura del consulado, que abrirá sus puertas el 6 de febrero”, dijo.

“Esto manda un mensaje que está relacionado con el deseo de estar más presentes, también en el campo científico. Groenlandia no quiere ser gobernada, ni adquirida, ni tampoco integrada en Estados Unidos. Groenlandia ha decidido ser danesa, formar parte de la OTAN y de la UE”, apuntó.

Así se refirió a las palabras vertidas por el propio primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, quien insistió en que la isla prefiere formar parte de Dinamarca antes que pasar a ser estadounidense.

La palabra de Emmanuel Macron

El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió este miércoles que una eventual decisión de Estados Unidos sobre la soberanía de Groenlandia, territorio autónomo dependiente de Dinamarca, tendría “consecuencias en cadena sin precedentes”.

“Si se violara la soberanía de un país europeo y aliado, las consecuencias en cadena serían sin precedentes. Francia sigue la situación con la máxima atención y actuará en plena solidaridad con Dinamarca y su soberanía”, dijo el presidente francés en el Consejo de Ministros de hoy, según reportó la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, en la conferencia de prensa posterior.

Macron rechazó recientemente “el nuevo colonialismo y el nuevo imperialismo” de Estados Unidos, que incluso ha dicho que estaría dispuesto a usar la fuerza para hacerse con Groenlandia.

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