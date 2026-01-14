Incertidumbre en Alpine: el futuro inmediato de Colapinto, en suspenso

Franco Colapinto ha finalizado sus vacaciones y se enfoca en la intensa temporada 2026 de Fórmula 1 con el equipo Alpine. Desde el inicio de su pretemporada, el piloto argentino ha compartido su rutina de ejercicios en redes sociales, generando expectativa entre sus seguidores por su debut en el nuevo auto de la escudería.

Sin embargo, en una reciente actualización, Jorge Magistris, periodista especializado en el automovilismo, anunció que Colapinto no participará en el primer shakedown del modelo A526, programado para el próximo domingo en Barcelona. "Colapinto no va a estar, recién en dos semanas. Lo aclaro antes que comiencen los malos entendidos", publicó Magistris en Instagram.

La noticia se produjo el mismo día en que diez camiones de Alpine llegaron al circuito para preparar las pruebas. La ausencia de Colapinto ha suscitado especulaciones entre los aficionados sobre los motivos de su falta.

A pesar de esta situación, Colapinto continúa entrenando y se espera que su primer contacto con el A526 ocurra en pruebas privadas a finales de enero.

Por otra parte, Alpine se vio obligado a posponer su jornada de shakedown del 11 de enero debido a problemas en la integración del nuevo motor Mercedes, que sustituye al anterior motor Renault tras el cierre del programa francés.

Finalmente, los aficionados deberán esperar hasta el 23 de enero para conocer el diseño oficial del auto de Colapinto, ya que durante las pruebas de pretemporada se mantendrá con una pintura negra provisional.