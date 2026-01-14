Santino Andino seguirá su carrera en Europa

Santino Andino, una de las promesas más destacadas de Godoy Cruz, ha decidido continuar su carrera en Europa, firmando con el Panathinaikos de Grecia. El club griego pagará 10 millones de euros por el 75 por ciento de su ficha.

Tras el descenso de Godoy Cruz, se esperaba que Andino fuera transferido para equilibrar las finanzas del club. Aunque River Plate mostró gran interés en ficharlo, las negociaciones se complicaron debido a que el jugador estaba de vacaciones. Finalmente, el Panathinaikos logró adelantarse, gracias a su capacidad económica.

El periodista César Merlo ha señalado que ambas instituciones están en proceso de formalizar la operación, intercambiando la documentación necesaria. Godoy Cruz se reserva una cláusula sobre el 25 por ciento restante de la ficha; si Andino no es transferido en los próximos dos años, el club mendocino recibirá alrededor de 3,2 millones de euros.

Andino firmará un contrato con el Panathinaikos hasta mediados de 2029, cumpliendo así su objetivo de hacer el salto al fútbol europeo. Por su parte, River Plate deberá buscar nuevas opciones para reforzar su ataque, tras no concretar los fichajes de varios jugadores, incluido Andino.