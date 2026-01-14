Del dominio a la frustración: un inicio cuesta arriba para Cerúndolo

Francisco Cerúndolo, el tenista argentino mejor rankeado, se despidió rápidamente del ATP 250 de Adelaida, cayendo en su debut ante el español Jaume Munar. Este partido marcó su único encuentro en la temporada 2026 hasta el momento, lo que le resta ritmo antes del Abierto de Australia, donde alcanzó la tercera ronda en 2025.

Cerúndolo, actualmente en el puesto 20 del ranking de la ATP, comenzó el encuentro con fuerza, ganando el primer set 6-3. Mostró un buen porcentaje de primer servicio y logró 15 tiros ganadores, además de un quiebre en el primer juego.

Sin embargo, el segundo set se tornó más reñido. Aunque Cerúndolo se recuperó de un quiebre y llegó a un crucial 5-5, una desaprobación desde el área de su entrenador, Pablo Cuevas, desencadenó su frustración. En medio de una discusión verbal, el argentino no pudo mantener la concentración y finalmente perdió el set 7-5.

El desenlace del partido fue aún más complicado para Cerúndolo, quien permitió que Munar, con creciente confianza, lo quiebre en su segundo juego de saque y termine llevándose el tercer set 6-4, eliminando así al argentino del torneo.

Esta derrota marca el cuarto año consecutivo en el que Cerúndolo no gana su primer partido de la temporada, un hecho que afecta su preparación para el Abierto de Australia.

Las redes sociales reaccionaron al visible estrés y frustración del tenista durante el partido, con comentarios que reflejaron preocupación y sorpresa por su comportamiento, destacando su intensa autocrítica y la discusión con su entrenador.