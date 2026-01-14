Sebastián Báez imparable: avanzó a cuartos de final en el ATP de Auckland

Sebastián Báez inició el año de manera contundente, logrando una victoria frente al estadounidense Jenson Brooksby por 7-5 y 6-0 en los octavos de final del ATP 250 de Auckland, Nueva Zelanda.

El argentino, séptimo preclasificado, necesitó solo 1 hora y 27 minutos para consolidar su triunfo y mantener un récord perfecto en 2026: cinco partidos disputados y cinco ganados. En los cuartos de final, se enfrentará al primer sembrado del torneo, el estadounidense Ben Shelton, quien avanzó tras vencer a Francisco Comesaña por 7-5 y 6-3, superando tres pelotas de set en el primer parcial.

Báez llegó a Auckland con una moral alta tras haber ganado sus tres encuentros en la United Cup frente a rivales destacados como Stan Wawrinka, Jaume Munar y Taylor Fritz. En la ronda anterior del torneo neozelandés, también había derrotado al estadounidense Emilio Nava.