El universo invisible: los mohos deslizantes revelados a través de la fotografía macro

A simple vista, el mundo parece dominado por plantas, animales y ciudades. Sin embargo, existe una dimensión casi invisible que prospera en silencio y que, gracias a la fotografía macro, comienza a revelarse con una claridad sorprendente. Se trata de los mohos deslizantes, organismos unicelulares cuya complejidad y belleza desafían la idea tradicional de lo microscópico. Las imágenes captadas por el fotógrafo Barry Webb abren una ventana a ese universo oculto, donde formas, colores y estructuras parecen sacadas de un paisaje extraterrestre.

Los mohos deslizantes no son hongos ni animales, aunque durante años fueron confundidos con ambos. Se trata de organismos unicelulares capaces de comportarse como entidades colectivas, desplazarse, adaptarse al entorno y responder a estímulos de manera sorprendente. Viven en ambientes muy diversos: desde bosques húmedos hasta zonas áridas, pasando por jardines urbanos, troncos en descomposición y suelos aparentemente estériles. Su presencia es tan común como desconocida.

El trabajo de Webb se centra en hacer visible lo que normalmente pasa desapercibido. Para lograrlo, utiliza lentes macro de alta potencia y técnicas de fotografía compuesta, que permiten unir múltiples imágenes en una sola, con un nivel de detalle imposible de captar en una toma convencional. El resultado son retratos minuciosos de estructuras diminutas, donde cada filamento, cada esfera y cada textura queda expuesta con una nitidez asombrosa.

Gran parte de estas imágenes fueron captadas en el oeste de Londres, un dato que refuerza la idea de que estos organismos no pertenecen exclusivamente a ecosistemas remotos o exóticos. Están ahí mismo, en parques urbanos, zonas verdes y espacios naturales que conviven con la vida cotidiana. La fotografía de Webb no solo amplía la escala visual, sino que también redefine la percepción del entorno inmediato.

El impacto de estas imágenes va más allá de lo estético. Al mostrar la complejidad de los mohos deslizantes, el trabajo invita a reflexionar sobre la biodiversidad microscópica y su rol en los ecosistemas. Estos organismos cumplen funciones clave en la descomposición de materia orgánica y en el reciclado de nutrientes, contribuyendo al equilibrio ambiental de manera silenciosa pero fundamental.

La reacción del público y de la comunidad especializada no tardó en llegar. Webb ha sido reconocido con varios premios por su trabajo, incluido un reciente galardón otorgado por votación del público en la categoría macro de los Premios de Fotografía Británicos. Este reconocimiento refleja no solo la calidad técnica de las imágenes, sino también la capacidad de despertar curiosidad y asombro en audiencias que, hasta entonces, desconocían por completo la existencia de estos seres.

En un contexto donde la fotografía suele enfocarse en lo espectacular o lo inmediato, este tipo de trabajos propone una pausa. Obliga a mirar de cerca, a cambiar la escala y a aceptar que gran parte de la vida ocurre fuera del rango de la percepción humana. Los mohos deslizantes, invisibles para el ojo desnudo, se convierten así en protagonistas de un relato visual que combina ciencia, arte y divulgación.

La obra de Barry Webb demuestra que aún quedan mundos enteros por descubrir, incluso en los lugares más familiares. Solo hace falta una lente adecuada, paciencia y la decisión de mirar donde casi nadie mira.