La pregunta del periodista Toledo que descolocó al gobernador y obligó a Viotti a “pelar la guitarra”

En la recorrida que ayer realizó el gobernador Pullaro, junto a otras autoridades, por las obras millonarias en vistas a los Juegos Odesur que, pasado mitad de año, se van a realizar en la provincia y que Rafaela será una de las subsedes, el periodista de R24N le realizó una pregunta al gobernador Pullaro que el primer mandatario no supo responder y obligó a que el intendente Viotti tenga que, literalmente, "pelar la guitarra", como comúnmente se dice. El tema es qué va a pasar el día después. Las autoridades desconocen los altísimos costos de mantenimiento de una pista de madera y ayer Viotti habló de la posibilidad de eventos y competencias, algo que por ahora está en veremos y en la Secretaría de Deportes de la Municipalidad ni se comenzó a bosquejar nada. Existen casos como el de la provincia de San Juan, donde se realizó una obra millonaria y actualmente las instalaciones están en desuso por no tener previsto el día después. Entendemos que se debe actuar con celeridad; los costos de mantenimiento diario de una pista de madera son muy elevados, requieren de una temperatura estable tanto en invierno como en verano y ello conlleva a un sistema de climatización muy costoso, que en principio va a tener que ser soportado por la Municipalidad de Rafaela, es decir, por todos los vecinos. Si no hay un cronograma deportivo establecido y no se comienza a trabajar desde ahora, el panorama es bastante desolador, aunque algunos políticos piensen que todo se soluciona sacando la guitarra y "sanateando" un poco.