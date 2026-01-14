El Concejo Municipal aprobó el pésimo acuerdo con la Terminal y se puso picante por la alcaidía

En la mañana de ayer, con la presencia de todos los concejales, se llevó a cabo una sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Rafaela, que comenzó con el izamiento de la bandera a cargo del concejal Fabricio Dellasanta.

El concejal Juan Scavino, del oficialismo, presentó el primer punto del orden del día: un convenio entre la Municipalidad y Carlos Alberto Cassinerio, concesionario de la Estación Terminal de Ómnibus. Este acuerdo busca financiar, con una inversión superior a $100 millones, mejoras estructurales en el edificio hasta el final de la concesión en 2029. Scavino destacó la importancia de estas obras, especialmente en el contexto de los Juegos ODESUR, que se celebrarán en la ciudad.

Luego de agradecer la aclaración previa realizada por el secretario de Gobierno, Germán Bottero, y el fiscal municipal, Matías Gentinetta, Scavino describió el nuevo compromiso que incluye la ejecución de 580 m² de hormigón en la calzada y otras remodelaciones. Además, el municipio proporcionará 400 litros de pintura para la fachada, mientras que el costo de la mano de obra corresponderá al concesionario. Todos los trabajos deberán concluir antes del 31 de julio.

Sin objeciones, el proyecto fue aprobado por unanimidad.

Debate sobre la reubicación de la alcaidía

Posteriormente, se discutió un proyecto de declaración impulsado por el bloque justicialista sobre la reubicación de la actual alcaidía, que generó tensiones entre los concejales. Esta declaración rechaza la construcción de una unidad penitenciaria en el sector norte de la ciudad y propone que la alcaidía se traslade fuera del área urbana.

El concejal Juan Senn apeló a argumentos históricos, señalando las condiciones actuales de la alcaidía y la necesidad de moverla del centro. En respuesta, el concejal Scavino defendió la decisión de ubicarla en el norte de la ciudad, argumentando que es esencial para el crecimiento urbanístico y la seguridad.

El concejal Maximiliano Postovit expresó sus preocupaciones sobre el impacto negativo que una nueva alcaidía podría tener en la calidad de vida local. Asimismo, el bloque libertario apoyó al justicialismo en su petición de reubicar la alcaidía, sugiriendo que se busquen terrenos fuera de la ciudad.

Tras intensos intercambios de argumentos, la declaración fue aprobada con seis votos a favor y tres en contra.

Iniciativa de cortinas forestales

El concejal Lisandro Mársico presentó un proyecto para implementar un plan de cortinas forestales en Rafaela, destacando la importancia de aumentar la forestación urbana y periurbana. Propuso un enfoque progresivo y sostenible, con la participación activa del Estado municipal.

El proyecto recibió apoyo unánime, destacando la necesidad de planificación técnica y asistencia estatal para su ejecución. Finalmente, se aprobó la derogación de una resolución anterior, adaptándola a la actual conformación del Concejo.

Concluida la sesión, los concejales resaltaron la relevancia de los proyectos discutidos para el desarrollo y bienestar de la ciudad.