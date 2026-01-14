Capacitación gratuita para quienes trabajan en el cuidado de personas

El Gobierno municipal a través de la Oficina de Empleo llevará a cabo una capacitación que tiene como tema central "Autocuidado: una responsabilidad para cuidar", a cargo del Mgtr. en Psicología, Fernando Bianciotti.

La actividad es gratuita y se desarrollará el jueves 15 de enero, de 19:00 a 20:30, en el auditorio Luz y Fuerza (Necochea 1065). Está dirigida a personas que se desempeñan en tareas de cuidado, estudiantes, profesionales del ámbito de la salud y público interesado en la temática.

Es importante tener en cuenta que para poder participar, los asistentes deberán inscribirse previamente al siguiente formulario: https://forms.gle/6iKHAjWVwjtbPVxg6.

El coordinador de Empleo, Augusto Rolando, explicó sobre la capacitación que "se trata del primero de un ciclo de tres encuentros que están destinados a brindar herramientas y una formación integral a las personas que trabajan en el cuidado de adultos mayores, sobre todo desde el punto de vista de las habilidades blandas y la comprensión necesaria para el abordaje de personas que están en una situación de vulnerabilidad y que requieren de un trato diferente".

Desde la Oficina de Empleo, "estamos ofreciendo constantemente capacitaciones para quienes integran el Registro de Cuidadores de Adultos Mayores u otras personas que estén interesadas y que también trabajan en el cuidado", agregó el funcionario.

Para finalizar, dijo que "es parte de nuestro esquema de trabajo y de la importancia que le damos a este tipo de formación integral. No solo son importantes los saberes técnicos sino también el abordaje humano que necesita este tipo de tarea".

