NVIDIA redobla su apuesta por la inteligencia artificial y redefine el juego en PC

NVIDIA priorizó la inteligencia artificial por sobre el hardware en el CES 2026.

DLSS 4.5 promete juegos en 4K y 240 Hz con ray tracing gracias a la IA.

Introduce transformadores de segunda generación para mejorar la reconstrucción de imagen.

La generación dinámica de fotogramas permite hasta seis frames artificiales por cada real.

Más de 400 juegos ya pueden aprovechar las mejoras de DLSS 4.5.

G-SYNC Pulsar y nuevas funciones de IA amplían el ecosistema de NVIDIA.

En el CES 2026, NVIDIA tomó una decisión llamativa: relegar el protagonismo del hardware para concentrarse casi por completo en la inteligencia artificial. No fue una ausencia casual, sino una señal clara de hacia dónde dirige su estrategia. En un mercado donde la potencia bruta ya no alcanza para sostener saltos generacionales evidentes, la compañía apuesta a que la innovación pase por el software, los algoritmos y, sobre todo, por la IA aplicada a la experiencia de juego.

Ese enfoque se materializa en el despliegue de DLSS 4.5 (Deep Learning Super Sampling), la evolución más ambiciosa hasta ahora de su tecnología de reconstrucción de imagen. Las nuevas GeForce RTX 50 son sus principales abanderadas, aunque no las únicas beneficiadas. NVIDIA asegura que con esta versión es posible jugar en 4K a 240 Hz con ray tracing activado gracias a la intervención de la inteligencia artificial, una promesa que busca romper el histórico equilibrio forzado entre calidad visual, fluidez y latencia.

DLSS nació con las primeras RTX con un objetivo concreto: aumentar los fotogramas por segundo sin sacrificar calidad y habilitar tecnologías exigentes como el trazado de rayos. Con DLSS 4.0, NVIDIA logró descargar parte del trabajo de renderizado de la GPU y trasladarlo a modelos de IA capaces de reconstruir imágenes de alta calidad. DLSS 4.5 da un paso más y apunta directamente al path tracing completo en 4K y altas tasas de refresco, algo que hasta hace poco parecía reservado al terreno de las demostraciones técnicas.

El principio sigue siendo el mismo, aunque refinado. La GPU renderiza el juego a una resolución inferior para ganar velocidad, mientras que la IA reconstruye la imagen final en 4K. La diferencia está en el cómo. DLSS 4.5 introduce generación dinámica de múltiples fotogramas —hasta seis por cada fotograma real— y una superresolución más precisa, con menor ghosting, mayor estabilidad visual y mejoras visibles en el antialiasing. El resultado, según las demostraciones, es una imagen más limpia y fluida incluso en escenas complejas.

El núcleo de esta mejora está en el uso de transformadores de segunda generación. Estos modelos de IA cuentan con un entrenamiento más amplio, mayor capacidad de cálculo y un muestreo de píxeles más inteligente, lo que les permite analizar y reconstruir escenas difíciles con mayor precisión. Aunque se trata de modelos más pesados, NVIDIA sostiene que el uso del formato FP8 en las RTX más recientes mitiga el impacto en el rendimiento, manteniendo velocidades elevadas incluso con esta “inteligencia extra”.

Otro de los grandes avances es la evolución de la generación de fotogramas. Si DLSS 4.0 permitía crear hasta tres fotogramas artificiales por cada uno renderizado, DLSS 4.5 vuelve este proceso dinámico. Las GPU compatibles pueden adaptar la cantidad de frames generados en función del monitor, alcanzando hasta 190 fps o incluso 240 fps en configuraciones extremas. La posibilidad de sostener 4K con path tracing completo a 240 Hz marca un hito técnico que NVIDIA no duda en exhibir.

En términos de compatibilidad, más de 250 juegos ya funcionan con DLSS 4.0 y NVIDIA confirma que los títulos más ambiciosos de 2026 también adoptarán estas tecnologías. La nueva superresolución de DLSS 4.5 está disponible desde ahora en más de 400 juegos a través de la aplicación de NVIDIA, mientras que la generación dinámica de frames x6, exclusiva de las RTX 50, llegará en primavera.

El ecosistema se completa con avances en pantallas. NVIDIA presentó G-SYNC Pulsar, orientado a esports, con paneles de 27 pulgadas, resolución 1440p y 360 Hz, además de mejoras en claridad de movimiento y ajustes automáticos de brillo y color según la luz ambiente. A esto se suman novedades como un asistente de juego con IA más avanzado, generación de video 4K LTX-2 y clientes nativos para Linux y Fire TV.

Sin nuevas GPU a la vista hasta, al menos, 2027, NVIDIA deja claro que su ventaja competitiva pasa hoy por la inteligencia artificial. DLSS 4.5 no es solo una actualización, sino una declaración de principios sobre el futuro del gaming en PC.