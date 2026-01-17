Trump invitó a Javier Milei a integrar el Board of Peace

El presidente argentino, Javier Milei, anunció que ha recibido una invitación formal del mandatario estadounidense, Donald Trump, para que Argentina forme parte del "Board of Peace", una nueva organización internacional destinada a fomentar la paz en regiones en conflicto, empezando por la Franja de Gaza.

Milei comunicó la noticia a través de la red social X, donde compartió la carta enviada por Trump, en la que se le considera Miembro Fundador de esta iniciativa. En su mensaje, el presidente argentino resaltó la postura del Gobierno argentino en la lucha contra el terrorismo y su compromiso con la paz. “Argentina siempre estará del lado de los países que defienden la vida y la propiedad”, afirmó Milei.

La carta de Trump, fechada el 29 de septiembre de 2025, menciona un “Plan Integral” para resolver el conflicto en Gaza, acompañado por la aprobación de la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Trump enfatizó la importancia de la creación del Board of Peace y destacó que se trata de una organización única en su tipo que busca reunir a naciones dispuestas a trabajar por una paz duradera.

Funcionarios argentinos, como el embajador en EE.UU., Alec Oxenford, y el canciller Pablo Quirno, acogieron con entusiasmo la invitación, destacando el liderazgo y la innovación que representa esta propuesta. Quirno incluso se refirió a ella como un “fenómeno barrial”.

La invitación marca un hito en las relaciones entre Argentina y Estados Unidos, y subraya el compromiso de Milei con nuevos enfoques en política exterior.