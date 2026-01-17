Sebastián Báez perdió la final del ATP de Auckland

Sebastián Báez no pudo extender su racha de siete victorias consecutivas y perdió en la final del ATP 250 de Auckland ante el checo Jakub Mensik, con un marcador de 6-3 y 7-6 (7). En el primer set, Mensik quebró el saque de Báez y cerró el set rápidamente. Aunque el argentino igualó en el segundo set, errores no forzados interrumpieron su camino hacia el título.

Durante el torneo, Báez superó a cuatro estadounidenses en su camino a la final: Nava, Brooksby, Shelton y Girón. A pesar de la derrota, el tenista argentino llega con buen ritmo al Australian Open, donde debutará en dobles junto a Francisco Comesaña el 19 de enero.

“Disfruté la semana. Agradezco el apoyo de mi equipo, que ha estado conmigo en las buenas y en las malas”, comentó Báez, de 25 años.

Cabe recordar que otros argentinos que llegaron a la final en Auckland son Juan Martín del Potro y David Nalbandian. Del Potro fue campeón en 2009 y finalista en 2018, mientras que Nalbandian alcanzó la final en 2011.