Hazaña histórica: Luciano Benavides ganó el Rally Dakar en motos tras una definición dramática

El argentino Luciano Benavides, piloto del Red Bull KTM Factory Racing, se consagró campeón del Rally Dakar 2026 en motos por primera vez en su carrera, tras un emocionante final en la última etapa de 105 kilómetros cronometrados en Yanbu, Arabia Saudita.

Benavides logró descontar más de tres minutos al estadounidense Ricky Brabec (Honda Monster Energy), quien lideraba la general. La victoria se decidió por apenas dos segundos, marcando la menor diferencia en la historia del Dakar.

En una jornada decisiva, Benavides cruzó la meta en segundo lugar, pero su constancia le permitió superar a Brabec, quien cometió un error de navegación a solo 7 kilómetros del final. Este fallo resultó fatal, impidiendo al estadounidense obtener su tercer título.

El español Edgar Canet (KTM) se llevó la victoria en la última etapa, mientras que Tosha Schareina (Honda) completó el podio tanto en esa etapa como en la clasificación general.

Benavides, de 30 años y con una cuarta posición en la edición anterior, se convirtió en el tercer argentino en ganar el Dakar en motos, sumándose a su hermano mayor, Kevin Benavides, quien ya había ganado en 2021 y 2023. La familia Benavides ha demostrado una notable habilidad en el rally, con Kevin logrando una vuelta en la última etapa en 2023 y ahora Luciano sorprendiendo al mundo con su hazaña.

Con este triunfo, KTM celebra su 21ª victoria en el Dakar, manteniendo su dominio en la competición. El actual campeón, Daniel Sanders, finalizó en la quinta posición. Benavides ganó también tres etapas durante el rally y se erigió como una de las sorpresas más memorables del evento.