Increíble caso médico: una mujer llevó su oreja en el empeine durante cinco meses

En un caso insólito, una trabajadora de una fábrica en Shandong ha pasado casi seis meses con su oreja izquierda en el empeine de su pie tras un accidente laboral. El apéndice fue severamente dañado junto con su cuero cabelludo, lo que obligó a los médicos a buscar una solución temporal que garantizara su viabilidad.

Los especialistas determinaron que la falta de vasos sanguíneos sanos en la zona de la cabeza impedía una reconexión inmediata. Así, optaron por trasladar la oreja al pie izquierdo, donde la piel del empeine y el diámetro de sus vasos sanguíneos ofrecían las mejores condiciones para mantener el órgano vivo mientras la cabeza sanaba.

Durante la cirugía, que duró diez horas, un equipo de cirujanos microscopios logró conectar vasos sanguíneos de entre 0.2 y 0.3 milímetros de grosor con hilos más finos que un cabello. A pesar de las complicaciones iniciales, la oreja recuperó un color saludable, lo que indicaba que el pie estaba cumpliendo su función como “nodriza”.

En los meses posteriores, la paciente tuvo que adaptar su vida diaria para facilitar la circulación sanguínea al órgano. Usó calzado holgado, asegurándose de no presionar la oreja en su inusual ubicación.

Después de cinco meses, en octubre, los médicos procedieron a reimplantar la oreja en su lugar original. Esta segunda intervención implicó una cuidadosa disección de los tejidos para restablecer las conexiones nerviosas.

Finalmente, la oreja ha sido reinstalada con éxito. Este caso destaca la capacidad del cuerpo humano para adaptarse y la creatividad médica en situaciones difíciles. La paciente, ahora con su oreja de vuelta, puede considerar su experiencia unique, habiendo "caminado" en el camino hacia su recuperación.