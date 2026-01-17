Bastia: "Más digital es el Estado, más transparente y más cercano"

"Un Estado digital ciento por ciento es mucho más transparente, más cercano, más eficiente. La digitalización es la herramienta central para los valores que sostiene este gobierno de orden, de eficiencia, de transparencia en el uso de los recursos públicos y en la gestión pública". La definición es del ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, para plasmar la idea de cercanía en que trabaja la administración provincial en esta segunda etapa del mandato de Maximiliano Pullaro.

Para esta definición de gobierno más cerca del ciudadano, es clave la sanción de una de las leyes impulsadas al inicio de la gestión, la N° 14.256, llamada Ley de Gobernanza de Datos y Acceso a la Información Pública, promulgada en abril de 2024.

Bastia conduce el Ministerio de Gobierno y Innovación Pública. "Se entiende por Innovación Pública al desarrollo, implementación, mejoramiento o incorporación de nuevas soluciones, procesos o abordajes que mejoren las respuestas, las capacidades de acción y adaptación del Estado a los dinámicos y cambiantes desafíos colectivos, mejorando la calidad y efectividad de las intervenciones, la participación ciudadana y la calidad democrática". La definición es el primer artículo de la norma vigente.

El siguiente define Estado Inteligente. "Es aquél que construye e incrementa de forma continua su capacidad de aprendizaje a partir de la recolección, interpretación y análisis de grandes volúmenes de información que la misma Administración u otras agencias o actores producen, tanto a partir de fuentes tecnológicas como humanas, contribuyendo al análisis y comprensión de problemas de políticas públicas para la generación anticipatoria y proactiva de procesos dinámicos de adaptación y respuesta, promoviendo mayor cercanía e implicación del Estado con la sociedad y sus diversos actores".

Más adelante, la norma crea en la órbita del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, la Unidad de Gestión en materia de Innovación Pública y Tecnología que es la encargada de administrar, supervisar, coordinar y fomentar las actividades de innovación y de desarrollo e incorporación tecnológica en el ámbito público.

- ¿Están jugando el segundo tiempo y el gobernador dijo que el desafío es estar más cerca de la ciudadanía?

- En innovación pública, desde que asumimos, empezamos un proceso transformador con el decreto de despapelización y de digitalización, a trabajar en el tema y enviamos a Legislatura en diciembre de 2023 la ahora ley de Gobernanza de Datos e Información Pública. La norma es la base legal para todo lo que fuimos haciendo en este proceso de reforma del estado. Hay en Santa Fe un profundo proceso de reforma del estado, de transformación del estado que, para mí, es muy positivo y está muy avanzado.

Este proceso ya está avanzado en un 40%. Lo más difícil está hecho, que es empezar los procesos, ponerlos en marcha, cambiar la cabeza. Hay una definición política muy clara de nuestro gobernador de hacia donde vamos, los funcionarios trabajamos en esa línea y todo se hace más fácil.

En estos dos años hemos dado visibilidad a las herramientas. La digitalización, la inteligencia artificial, terminan siendo herramientas para mejorar los distintas áreas del gobierno.

- ¿Ejemplo de esto también es el sistema Lince licitado esta semana para la ciudad de Santa Fe?.

- Es una fuerte inversión que realiza la provincia en ese programa y que pronto va a estar en Santa Fe.

- ¿También pusieron en marcha la aplicación Mi Santa Fe?

- Otro ejemplo. Miles de santafesinos ya bajaron la aplicación y pueden hacer gestiones desde allí, pueden bajar impuestos, partidas de nacimiento, sistemas de vacunas, carnet de conducir, hacer autorizaciones de IAPOS.

Son distintas acciones que al ciudadano lo acercan al Estado; no que lo alejan y así encuentra la respuesta en forma inmediata. Convengamos que hasta hace poco, gestiones ante el Estado terminaban siendo un laberinto. He trabajado como abogado durante muchos años y cuando tenía que hacer un trámite ante una repartición provincial las preguntas eran: por dónde se entra; a quién le pregunto.

Lo que queremos, a partir de estos cambios de funcionamiento, es estar cerca de la ciudadanía, hacerlo de manera rápida.

El 25 de agosto del año último lanzamos el Registro de de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos (RPJEC) que absorbió a la Inspección General de Personas Jurídicas y al Registro Público de Comercio, insólitamente dos organismos para tratar sobre mismas actividades en dos poderes distintos del estado. Y el RPJEC nació ciento por ciento digital. Por supuesto que va sorteando dificultades. Las respuestas que se necesitan son inmediatas. Y es ciento por ciento digital. No hay ninguna chance de andar realizando trámites con papel. Nos vamos acostumbrando y vemos que es para bien.

- ¿El objetivo entonces es seguir modernizando?

- Así es, sin retorno. Cuando el Estado sea digital ciento por ciento, mucho más transparente, cercano, va a ser más eficiente. Todos estos valores que nosotros sostenemos de orden, de eficiencia, de transparencia en el uso de los recursos públicos y en la gestión pública, tienen a la digitalización como una herramienta central.

Cámaras

Ignacio Tabares, secretario de Tecnologías para la Gestión explicó la evolución del sistema de videovigilancia en la capital provincial. "Al inicio de la gestión había 431 cámaras en la ciudad de Santa Fe. Durante 2024 y 2025 incorporamos 169 más y alcanzamos las 600 actuales. Este proyecto nos permitirá sumar 2.000 cámaras nuevas y llegar, en seis meses, a un total de 2.600 dispositivos en funcionamiento".

Precisó además que hoy existen 250 puntos estratégicos con cámaras, cifra que se quintuplicará hasta alcanzar 1.250 puntos de monitoreo, con cobertura ampliada a zonas como Alto Verde y Colastiné. "Con las 600 cámaras actuales, Santa Fe genera unas 14.000 horas de video por día. Con 2.600 cámaras, superaremos las 60.000 horas diarias", concluyó el funcionario al explicar Lince.

Lince, otro paso

"Santa Fe da otro paso clave hacia una seguridad más moderna e inteligente" dijo Bastia en el proceso de apertura de la oferta técnica para el sistema Lince en la ciudad de Santa Fe.

"El gobernador Pullaro llevó adelante la licitación del nuevo sistema de videovigilancia Lince para la ciudad de Santa Fe, una inversión histórica que supera los 32 millones de dólares. El programa permitirá modernizar y ampliar completamente la red de videovigilancia de la capital provincial y la zona costera, incorporando Inteligencia Artificial de última generación", explicó.

El sistema contempla 2.000 nuevas cámaras que se suman a las 600 existentes en la ciudad; IA para identificación facial y de patentes, alertas en tiempo real y análisis forense, entre otras cosas.

con informacion de ELLITORAL.