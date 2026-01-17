Milei designó a Bryan Mayer como jefe de gabinete de la subsecretaría de Derechos Humanos

La llegada al Gobierno nacional de la actual gestión marcó un cambio de paradigma en varios factores del desarrollo cotidiano del país, sus instituciones y actores en general. La materia de Derechos Humanos no es la excepción.

La administración nacional apeló desde épocas de campaña a buscar “la historia completa” y, durante la gestión, publicó videos y contenidos que rompen la inercia discursiva histórica. La designación de funcionarios en el área va en la misma dirección.

Según trascendió en medios de comunicación nacionales, Bryan J. Mayer es el nuevo jefe de gabinete de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación. Se trata del máximo organismo estatal que atiende estos asuntos.

La noticia no es extraña cuando se analiza rápidamente que el flamante subsecretario, un ex funcionario judicial de Comodoro Py que intervino en causas contra Cristina Kirchner, trabajó tiempo atrás con Mayer en el ministerio de Defensa. Por otra parte, las oficinas del puesto anterior y actual del rafaelino están en el mismo predio.

La puesta en funciones de ellos se suma a las de casos como Ana Mármora en el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, una referente pro-vida que rompió la inercia de su área y a las posturas oficiales ante organismos internacionales de los representantes del gobierno nacional.

Sobre el futuro del rafaelino, la función del jefe de gabinete es coordinar el trabajo entre las direcciones nacionales y todas las áreas del organismo y operativizar las orientaciones políticas que llegan desde el máximo nivel.

Mayer ya tiene sobrada experiencia y roce político. Fue asesor directo del ministro de Defensa, Luis Petri y director de asuntos institucionales del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos.

También fue candidato a convencional constituyente donde logró posicionarse en segundo lugar en su distrito tras su primera elección, con una estrategia disruptiva que ameritó uno de los mejores resultados de la provincia de aquella jornada.

Antes, había sido corresponsal de guerra en Ucrania e Israel de El Litoral, época en la que recorría los pasillos de la Casa Rosada y el Congreso de la Nación mientras entrevistaba presidentes y funcionarios de primer nivel.

Las primeras informaciones al respecto dejan entrever que la agenda construida por Mayer en su pasado periodístico y sus últimos años en la política será utilizada para potenciar el reposicionamiento que el presidente Milei viene impulsando desde su llegada al poder.

