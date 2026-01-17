El gasto público nacional alcanza su nivel más bajo en 18 años por el "plan motosierra" de Milei

El gasto público nacional ha experimentado una nueva caída en 2025, alcanzando su punto más bajo en casi dos décadas, como parte de la política de ajuste fiscal del Gobierno de Javier Milei. Durante dos años consecutivos, las erogaciones del sector público han disminuido, en línea con el objetivo de reducir el tamaño del Estado.

De acuerdo con estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), el gasto de la administración central se redujo de aproximadamente 135.000 millones de dólares en 2023 a alrededor de 97.000 millones de dólares en 2025. Nadin Argañaraz, director del Iaraf, indicó que la reducción acumulada en este periodo alcanzaría los 75.000 millones de dólares, considerando que el gasto de 2025 sería similar al de 2024 en términos reales.

En relación con el Producto Bruto Interno (PBI), los egresos del sector público cayeron un 4,84% respecto de 2024 y un 26% en comparación con 2023. Este ajuste responde a la estrategia del Gobierno para reordenar las cuentas públicas y consolidar el equilibrio fiscal, todo con el objetivo de fomentar el crecimiento económico y reducir impuestos.

Al evaluar el gasto público primario consolidado, que incluye a la Nación, provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipios, se observa una reducción de 6,5 puntos del PBI entre 2023 y 2025, quedando en el 31,42% del producto.

La mayor parte de este recorte se atribuye al Estado nacional, mientras que los gobiernos subnacionales han incrementado su participación en el total de los egresos. En particular, el gasto provincial ha aumentado debido a mayores erogaciones corrientes, modificando la distribución del esfuerzo fiscal en el sector público.

Estos datos han sido destacados por Javier Milei en una entrevista reciente, donde reafirmó la importancia de la reducción del gasto como pilar de su programa económico. Según el mandatario, “la motosierra no descansa nunca”, y subrayó que “la verdadera presión fiscal es el tamaño del gasto público”. Además, afirmó que el Estado nacional se encuentra ahora a niveles de 2007 en relación al PBI, y que es crucial reducir el gasto para avanzar en la dimensión impositiva.