Acuerdo histórico: el Mercosur y la Unión Europea sellan hoy un pacto clave

Este mediodía, en Asunción, Paraguay, se firmará el acuerdo de asociación Mercosur-Unión Europea, uno de los más importantes a nivel global. La ceremonia tendrá lugar en el Gran Teatro "José Asunción Flores" del Banco Central de Paraguay, donde los cancilleres de Mercosur y representantes de la UE sellarán un pacto que abarca el 25% del PIB mundial y un mercado de 780 millones de personas.

El evento contará con la presencia de los presidentes Javier Milei de Argentina, Rodrigo Paz de Bolivia, Yamandú Orsi de Uruguay y Santiago Peña de Paraguay, anfitrión y presidente pro tempore del Mercosur. Sin embargo, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva no asistirá; su ausencia ha sido notable dado su papel en la promoción del acuerdo. Lula optó por reunirse en Río de Janeiro con líderes europeos para consolidar su influencia política.

Aunque serán los cancilleres quienes firmen formalmente el acuerdo, se espera la participación de varios jefes de Estado, incluidos José Raúl Muliño de Panamá, quien se suma al tratado a pesar de ser un país asociado del Mercosur. Los cancilleres presentes serán Rubén Ramírez Lezcano (Paraguay), Pablo Quirno (Argentina), Mauro Vieyra (Brasil), Fernando Aramayo (Bolivia), Mario Lubetkin (Uruguay) y Javier Martínez-Acha, con el comisario de Comercio de la UE, Maroš Šefčovič, como firmante.

Milei, quien viajó a Asunción acompañado de su equipo económico, dará declaraciones sobre el futuro del comercio bilateral alrededor de la una de la tarde, destacando su intención de promover la apertura comercial durante las cumbres regionales.

El acuerdo es visto como una oportunidad estratégica para revitalizar el comercio entre ambas regiones, que actualmente supera los 111.000 millones de euros. Se prevé la eliminación de más del 90% de los aranceles y una unificación de regulaciones que beneficiarán a los sectores agroindustriales del Mercosur.

Sin embargo, existen desafíos significativos. Los sectores vulnerables de ambas regiones, incluidos textiles y manufacturas del Mercosur, enfrentarán presión ante la competencia europea. Además, se requerirán inversiones para cumplir con exigencias ambientales y laborales de la UE.

Este acuerdo también tiene implicaciones geopolíticas. La UE busca diversificar su influencia en América del Sur y reducir su dependencia de Asia, mientras que el Mercosur busca alternativas para reposicionarse en el comercio global. Sin embargo, la implementación del acuerdo dependerá de la ratificación de todos los países miembros y de superar los obstáculos políticos en ambos bloques.