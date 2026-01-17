La reacción viral de Franco Colapinto por la histórica consagración de Benavides

Luciano Benavides logró este sábado una hazaña para el motociclismo argentino: ganó su primer Rally Dakar en motos, después de revertir una diferencia que parecía imposible en la última etapa de 105 kilómetros cronometrados en la ciudad de Yanbu, Arabia Saudita

El salteño desató un delirante festejo junto a su hermano Kevin -campeón 2021 y 2023- al llegar a la meta y, la distancia, Franco Colapinto se sumó a la celebración como un comentario a un posteo del flamante campeón.

“Vamos, sos una bestia, dos segundos. Me vuelvo totalmente locoooo”, animó el piloto de Fórmula 1, que pasa sus días en Reino Unido, donde se encuenta la fábrica de Alpine, con miras al inicio de la temporada de la máxima categoría.

“Histórico. Qué ídolo, disfrutalo, re merecido animal”, escribió en otro posteo.