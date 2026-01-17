Cuando el cuerpo también educa

La pedagogía corporal concibe al cuerpo como parte integral del aprendizaje y la subjetividad.

Durante décadas, la escuela priorizó una forma de aprendizaje centrada casi exclusivamente en la palabra escrita, la lectura y la acumulación de saberes técnicos. En ese recorrido, el cuerpo quedó relegado a un segundo plano, confinado a la clase de Educación Física y abordado, en la mayoría de los casos, desde una perspectiva biológica, atlética o disciplinaria. Frente a ese modelo, la pedagogía o educación corporal propone un giro profundo: volver a pensar la formación humana desde la experiencia corporal, entendiendo que no solo aprendemos con la cabeza, sino con todo el cuerpo.

La educación corporal se presenta como un enfoque pedagógico que concibe al cuerpo como parte constitutiva de la subjetividad y de la relación con el mundo. A diferencia de la Educación Física tradicional, no se limita al rendimiento deportivo ni a la adquisición de habilidades motrices, sino que pone el acento en las vivencias, las emociones, las sensaciones y las formas en que cada persona habita su propio cuerpo. Se trata de una mirada que amplía el concepto de aprendizaje y cuestiona la histórica separación entre cuerpo y mente.

Históricamente, el trabajo corporal en la escuela estuvo asociado a prácticas estandarizadas y normativas, orientadas a moldear cuerpos “correctos” y funcionales. La construcción tradicional del conocimiento, basada en la escritura y la lectura, reforzó esta lógica al privilegiar saberes técnicos y racionales, dejando poco espacio para otros modos de conocer vinculados a la expresión, el movimiento o la emoción. En ese contexto, el cuerpo fue muchas veces silenciado: largas horas sentados, posturas rígidas y una atención dirigida casi exclusivamente a quien enseña.

La pedagogía corporal emerge como una respuesta a esa limitación. Propone transformar los espacios escolares y habilitar nuevas formas de relación entre quienes los habitan. Desde esta perspectiva, el movimiento no es una distracción, sino una vía de acceso al conocimiento. El aula deja de ser un lugar estático para convertirse en un espacio de exploración, encuentro y experimentación, donde el cuerpo puede expresarse y comunicar a través de gestos, posturas, sonidos, silencios y desplazamientos.

La incorporación de disciplinas como la danza, la música o el teatro en el ámbito educativo refuerza esta idea de cuerpo vinculado a los afectos y a la experiencia. Estas prácticas permiten trabajar con un “cuerpo vivido”, aquel que siente, percibe y narra, y no solo con un cuerpo observado desde afuera. En este sentido, la educación corporal invita a descubrir territorios desconocidos del propio yo y a reconocer que el aprendizaje también se construye desde la emoción y la interacción con los otros.

Uno de los aportes centrales de este enfoque es su impacto en el clima escolar. El trabajo corporal genera ambientes más distendidos, favorece la comunicación no verbal y amplía las posibilidades expresivas del alumnado. Los cuerpos hablan, y aprender a leer esas expresiones se vuelve una herramienta clave para docentes que buscan acompañar los distintos momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje. La corporalidad se convierte así en un lenguaje que permite comprender estados de ánimo, necesidades y formas de vinculación.

En el área de Educación Física, la pedagogía corporal plantea un desafío particular. Ya no se trata de reproducir rutinas deportivas estandarizadas, sino de diseñar experiencias abiertas, flexibles y creativas, donde el docente actúe como dinamizador de procesos. No existe un manual único: la clave está en la exploración, en la integración de la música, el movimiento y la expresión artística al desarrollo cotidiano del currículo. El objetivo es contribuir a una formación integral que articule lo técnico con lo emocional y lo vivencial.

Lejos de buscar cuerpos dóciles o normativos, la educación corporal valora la subjetividad y la diversidad de experiencias. Reconoce la exclusión histórica de la corporalidad en los discursos educativos y apuesta por una formación que promueva la autonomía, la conciencia de sí y la capacidad de transformación. En un tiempo en el que la educación enfrenta el desafío de formar personas críticas y sensibles, volver a poner el cuerpo en el centro aparece como una invitación a repensar qué significa, verdaderamente, educar.