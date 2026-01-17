Pullaro: “Lince es una herramienta de seguridad pública que sumamos a nuestro método de trabajo para ser la provincia más segura de la Argentina”

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este jueves la apertura de sobres con las ofertas técnicas para la instalación del sistema de videovigilancia Lince en la ciudad de Santa Fe, una iniciativa que permitirá modernizar y ampliar de manera integral la infraestructura de cámaras utilizada para la seguridad pública en la capital provincial. El presupuesto oficial asciende a 32.143.664,88 dólares y el plazo previsto para que el sistema esté plenamente operativo es de ocho meses. El sistema utiliza Inteligencia Artificial para procesar y cruzar información de manera veloz, identificar personas o vehículos, entre otras posibilidades, y así esclarecer los hechos mayor celeridad.

A la licitación se presentó la firma NEC Argentina S.A., cuya propuesta técnica será evaluada y, en caso de ser aprobada, habilitará la apertura del sobre con la oferta económica.

Durante la actividad, realizada en el Data Center provincial, Pullaro subrayó la magnitud de la inversión y su impacto estratégico: “Es una inversión comparable a la del puente Santa Fe-Santo Tomé. Este sistema no se ve hoy en ningún lugar de la Argentina ni de América Latina. Lince es una herramienta de seguridad pública que nos va a permitir seguir reduciendo los índices delictivos y los niveles de violencia, tanto en la capital provincial como en Rosario. Nos coloca a la vanguardia en la construcción de seguridad pública en el país”.

De 14.000 a más de 60.000 horas diarias de video

Por su parte, Tabares detalló la evolución del sistema de videovigilancia en la capital provincial. “Al inicio de la gestión había 431 cámaras en la ciudad de Santa Fe. Durante 2024 y 2025 incorporamos 169 más y alcanzamos las 600 actuales. Este proyecto nos permitirá sumar 2.000 cámaras nuevas y llegar, en seis meses, a un total de 2.600 dispositivos en funcionamiento”, explicó.

Precisó además que hoy existen 250 puntos estratégicos con cámaras, cifra que se quintuplicará hasta alcanzar 1.250 puntos de monitoreo, con cobertura ampliada a barrios como Alto Verde y Colastiné. “Con las 600 cámaras actuales, Santa Fe genera unas 14.000 horas de video por día. Con 2.600 cámaras, superaremos las 60.000 horas diarias”, concluyó.

Finalmente, el intendente Poletti agradeció al gobernador “el compromiso y la optimización de los recursos públicos”.

Adquisiciones para el nuevo sistema

La inversión contempla la incorporación de 2.000 nuevas cámaras -1.850 fijas y 150 domos-, de las cuales 1.765 se instalarán en la ciudad de Santa Fe, 175 en Colastiné y 60 en Alto Verde. También se ejecutará un nuevo tendido de anillos de fibra óptica para interconectar 500 puntos de monitoreo con el Data Center provincial.

El proyecto incluye, además, la actualización de los sistemas existentes y de toda la infraestructura, la implementación de un nuevo sistema de identificación facial y de patentes, software de búsqueda rápida en videos grabados, alertas en tiempo real y la capacidad técnica para integrar al sistema provincial cámaras de origen privado.

CON INFORMACION DEL GOBIERNO DE SANTAFE.