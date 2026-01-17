El sugestivo regalo de Rusherking a Wanda Nara que encendió rumores

La vida sentimental de Wanda Nara vuelve a acaparar la atención mediática tras su reciente separación de Martín Migueles. La conductora de MasterChef Celebrity sorprendió al compartir en sus redes sociales un regalo de Rusherking, lo que ha desatado una ola de rumores sobre su relación con el cantante.

En su Instagram, Nara publicó una imagen desde su camerino, mostrando varias bolsas de marcas reconocidas sobre un sillón, acompañada de un mensaje de agradecimiento: "Gracias @rusherking". Esta publicación provocó especulaciones sobre el vínculo entre ambos.

Rusherking, quien es invitado especial en MasterChef Celebrity, ha mostrado una buena química con Nara en el programa. Durante una emisión, la conductora lanzó un comentario que muchos interpretaron como un dardo hacia la China Suárez, ex pareja del músico. Rusherking respondió con humor, asegurando que prefería mantener a Nara como amiga.

El gesto del regalo en un momento delicado para la empresaria ha intensificado las conjeturas sobre su relación con Rusherking.