Rosalía se mostró de la mano con la modelo francesa Loli Bahía

La cantante Rosalía y la modelo Loli Bahía, reconocida en el ámbito internacional, fueron vistas juntas de la mano en las calles de París, avivando especulaciones sobre un posible romance. Las imágenes, que se viralizaron rápidamente en redes sociales, suman a las numerosas señales que los fanáticos han estado detectando en las últimas semanas: viajes conjuntos, eventos y encuentros en diversas ciudades europeas, así como en Madrid.

Durante su salida en la capital francesa, ambas se mostraron relajadas y cómplices, lo que ha llevado a muchos a cuestionar la naturaleza de su relación, especialmente tras su celebración de Año Nuevo en Río de Janeiro, donde compartieron un video tomadas de la mano.

¿Quién es Loli Bahía?

Loli Bahía, modelo de 23 años nacida en Lyon de padre español y madre argelina, es considerada una de las promesas en el mundo de la moda europea. Actualmente radica en París, representada por la agencia Modern Paris. Desde su debut en las pasarelas en 2020 con Louis Vuitton, ha trabajado con marcas icónicas como Chanel, Prada y Dior.

Además de su carrera en el modelaje, Bahía tiene una fuerte conexión con la música. Estudió en el Conservatorio de Lyon, tiene formación en jazz y toca varios instrumentos, lo que podría haber estrechado aún más sus lazos con Rosalía.