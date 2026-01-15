Pullaro destacó la importancia que tendrán las Estaciones Policiales y la nueva cárcel de Recreo

En el marco del acto de licitación del sistema de videovigilancia Lince para la ciudad de Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro repasó los cambios en materia de seguridad y enumeró las obras que se llevan a cabo en la capital provincial.

Además, anticipó que espera tener operativa la cárcel que se construye en Recreo para el primer cuatrimestre del año que corre.

Estaciones y cárcel

“Estamos ya en la construcción de las tres Estaciones Policiales que no son megacomisarías, sino son estaciones policiales operativas. Una tenemos ya en el Parque Garay al 32%, la segunda que hemos comenzado en calle French y tenemos la tercera a punto ya de comenzar (Parque Federal)”, enumeró.

“Eso a nosotros nos va a permitir concentrar los recursos operativos que tiene la policía de la provincia de Santa Fe y a través de un orden operativa salgan directamente y tener puntos de ingreso, que los puntos de ingreso va a ser el lugar donde la policía va a trasladar el procedimiento policial, lo va a descargar y va a volver al cuadrante para volver a prestar servicio de prevención”, agregó.

Lo que estamos haciendo aquí es un sistema que culmina o que cierra el círculo con la construcción de la cárcel que estamos llevando adelante en Recreo y que, si todo anda como esperamos, en el primer cuatrimestre de este año la vamos a tener ya inaugurada con presos allí y vamos a descongestionar todos los presos que tenemos en muchas comisarías de la provincia de Santa Fe”, aseguró.

Repaso

Siguiendo con el tema seguridad, el gobernador reconoció: “Cuando me tocó comenzar la gestión como gobernador de la provincia de Santa Fe, aquí en la ciudad capital no había más de 20 móviles operativos, es decir, si un ciudadano tenía un problema de seguridad pública y llamaba al 911, había 20 móviles a lo sumo para poder acudir a esa incidencia”.

“Y se demoraba entre 17 y 19 minutos para poder llegar en términos generales el promedio acá en la capital provincial. Hoy a ese promedio lo bajamos a cinco minutos en las incidencias de alta prioridad y a siete minutos en las incidencias de prioridad intermedia que el 80% son alarmas o falsas alarmas que suenan a las diferentes casas de los vecinos de la capital provincial”, siguió Pullaro.

El mandatario provincial señaló que en el inicio de su gestión, “el último indicador que habíamos tenido de delito habían sido 4.400 delitos cometidos en el mes anterior a que yo asuma como gobernador”.

Y aseguró: “Llegamos en este invierno a tener 1.500 delitos y en verano siempre la estacionalidad hace que el delito pueda aumentar un poco, posiblemente por muchas variables, sociales y también mayor cantidad de luz en el día, estamos en alrededor de 2.000 delitos este mes que tenemos aquí en la capital que son robos, hurtos principalmente que tenemos y que tenemos que atacar”.



Así las cosas, Pullaro remarcó que “en este momento tenemos en la ciudad de Santa Fe un promedio de alrededor de 90 móviles por hora para asistir a las incidencias. Teníamos 20, ahora tenemos 90 móviles controlados y monitoreados por GPS, distribuidos en cuadrantes, en cuadrículas y en capas en la ciudad capital”.

Y explicó a continuación: “Las capas tienen que ver con la mayor cantidad o probabilidad de delito que pueda existir en una zona o en un cuadrante determinado donde la jefa de policía ordena diferentes objetivos al personal policial”.

“De tener cero identificaciones en calle aquí en la capital provincial estamos teniendo entre 1200 y 1700 identificaciones en calles de personas por día. De tener cero identificación de vehículo, estamos teniendo casi 900 identificaciones de vehículos por día”, sumó al respecto.

“De no tener ningún 10 bis que es el traslado a una comisaría de una persona sospechosa de cometer un delito estamos teniendo un promedio de alrededor de 50 traslados por día en donde muchos son hechos positivos en donde muchos de esas personas tienen pedidos de captura”, dijo Pullaro.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.