Pullaro recorrió una de las obras emblemáticas para los Juegos Suramericanos: el Microestadio de Rafaela, con un avance cercano al 45 %

El gobernador Maximiliano Pullaro, junto al intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, recorrió este martes las obras del nuevo Microestadio Distrito Joven, que se ejecutan en la capital del departamento Castellanos en el marco del plan de infraestructura que el Gobierno de la Provincia de Santa Fe impulsa con motivo de los Juegos Suramericanos 2026. Las competencias se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela.

Durante la visita, Pullaro expresó: “Estamos muy entusiasmados con lo que vamos a vivir. Por eso les pedimos a todos los ciudadanos y ciudadanas de Rafaela que se apropien de los Juegos Suramericanos, porque será el evento deportivo más importante que se realizará en América Latina este año. Participarán alrededor de 6.000 atletas de nivel internacional, que competirán en pruebas de máxima exigencia. Para nosotros esto implica mucho trabajo y una gran organización, que llevamos adelante junto a cada una de las municipalidades”.

El gobernador subrayó además el volumen de la inversión en infraestructura: “Solo en Rafaela, el gobierno provincial está invirtiendo cerca de $35.000 millones en el velódromo y en el Microestadio”. Y agregó: “Son obras que van a quedar para la ciudad, para que las próximas generaciones de deportistas puedan entrenar y desarrollarse. Queremos que la provincia se nutra de los valores que transmiten las prácticas deportivas, como el esfuerzo, el trabajo solidario y la superación”.

En ese sentido, Pullaro sostuvo que “los valores que promueve el deporte son los que queremos reflejar en la ciudadanía. Creemos que la inversión que realiza el gobierno provincial, que es muy significativa, vale la pena no solo por los Juegos, sino también por el legado que quedará en Rafaela y en toda la provincia”.

Obras en Rafaela

Por su parte, el intendente Viotti destacó que “estas obras forman parte del proceso de preparación para recibir a los Juegos Suramericanos y a los visitantes que llegarán a la ciudad para el evento deportivo más importante de la historia de la provincia”.

“El oeste de Rafaela se verá profundamente transformado por el Microestadio, el velódromo, la pista de BMX y las obras complementarias”, detalló. “En el este de la ciudad estamos desarrollando, junto con la Provincia, una nueva ciclovía con un espacio destinado a emprendedores. En el norte contamos con el Hospital recientemente inaugurado y, en el sur, con la pavimentación del bulevar Irigoyen, además de muchas otras intervenciones que se ejecutan en distintos puntos de la ciudad”, enumeró.

Avance cercano al 45 %

Finalmente, el secretario provincial de Obras Públicas, Marcelo Pascualón, señaló que “las obras del Microestadio avanzan a muy buen ritmo y ya alcanzan casi 45 %”. Precisó que el edificio tendrá capacidad para 3.100 espectadores y permitirá el desarrollo de todas las disciplinas indoor, cumpliendo con los estándares técnicos y deportivos exigidos.

“Estamos en la etapa de montaje de estructuras prefabricadas y ejecución de cerramientos. Además, en los sectores aledaños comenzaron las obras de infraestructura complementaria que permitirán el pleno funcionamiento del estadio, vinculadas al estacionamiento, la accesibilidad, los espacios públicos y las plazas de acceso”, explicó.

En relación con la pista de ciclismo, Pascualón indicó que “se están ejecutando las obras necesarias para su futura instalación. Nos encontramos en proceso licitatorio para su adquisición; se trata de una pista de madera con un proceso de aclimatación muy específico, que debe adaptarse a las condiciones de temperatura y humedad de cada región. Por ese motivo, estamos recurriendo a las principales marcas internacionales para su importación”.

De la actividad participaron también el secretario general de la Gobernación, Juan Cruz Cándido; autoridades municipales y concejales; y representantes de la empresa constructora a cargo de la obra.

Plan de infraestructura

El plan de infraestructura para los Juegos Suramericanos 2026 incluye, además, la construcción de un Microestadio y la renovación integral del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) en la ciudad de Santa Fe, con el recambio completo de la pista de atletismo. También se ejecutan un microestadio en Rosario, el Centro de Tiro Deportivo en Recreo y el Centro Acuático en Rosario.

A estas obras se suman las villas deportivas destinadas al alojamiento de atletas y delegaciones. En su conjunto, la inversión del gobierno provincial supera los 90.000 millones de pesos.