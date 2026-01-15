“Mi vida está destrozada”: Luciano Castro rompió el silencio

Luciano Castro rompió el silencio tras los rumores de una nueva infidelidad que involucran su vida personal. La cronista de A la tarde, Celina Hernández, lo encontró en Mar del Plata, donde mostró su enojo por el escándalo.

“Mi vida está destrozada”, expresó el actor, quien se acercó a Hernández cuando la periodista se le acercó en la playa. Según relató, Castro se mostró reacio a ofrecer más declaraciones, argumentando que sus intervenciones anteriores fueron una obligación: “No voy a hablar más”, agregó.

Ante la insistencia de la periodista sobre la importancia de su trabajo, Castro respondió de manera contundente: “Perdón que te lo diga así, pero mi vida está destrozada. Me importa más mi vida que tu laburo”.

Por otro lado, el panelista Alejandro Castelo comentó que una fuente le indicó que Castro y Griselda Siciliani estarían distanciados. “Griselda se está tomando su tiempo. No quiere confirmar nada públicamente, pero hoy estarían viviendo un impasse”, señaló Castelo.