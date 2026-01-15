La historia del anillo de compromiso de Lali y Pedro Rosemblat

La historia del anillo de compromiso de Lali y Pedro RosemblatESPECTÁCULOAna COHEN
Lali Espósito anunció su compromiso con Pedro Rosemblat mediante un post en Instagram, donde ambos afirmaron: “Nos casamos”, acompañados de un emoji de anillo de diamantes y un corazón.
En la publicación, la artista compartió un carrusel de fotos en las que destaca su anillo de compromiso, que se distingue por su diseño “Toi et Moi”, que presenta dos diamantes en lugar de la tradicional piedra central. Este estilo también fue popularizado por celebridades como Ariana Grande.
Históricamente, los anillos Toi et Moi, que se traducen como “tú y yo” en francés, fueron introducidos por Napoleón Bonaparte y Josefina de Beauharnais en 1796, cuando Napoleón obsequió a su esposa un anillo con un diamante en forma de pera y un zafiro de tamaño similar.
Entre las figuras contemporáneas que han optado por este estilo se encuentra Jackie Kennedy, quien recibió un anillo de compromiso de John F. Kennedy en 1953, compuesto por un diamante y una esmeralda de casi tres quilates. Tras una remodelación en la Casa Blanca, Kennedy rediseñó su anillo, incorporando un aro de diamantes que rodeaba las gemas.