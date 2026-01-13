La inesperada indirecta que la China Suárez le mandó a Mauro Icardi

La China Suárez compartió un video en sus redes sociales que generó revuelo entre sus seguidores. En la grabación, la actriz canta en su auto el tema "Top Diesel" del cantante colombiano Beéle, eligiendo un fragmento con un mensaje sugestivo hacia Mauro Icardi.

La letra dice: “Estoy viendo a la más linda, le haría un hijo con ganas. Sí así es como baila, chinga. Voy a ser su playlist en la cama.” Sus fanáticos interpretaron esto como un indicio de su deseo de ser madre junto al futbolista.

Además, en su cuenta de TikTok, Suárez publicó el mismo video acompañado del comentario: "2026 y buenas noticias."