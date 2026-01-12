De Paul se tatuó un dibujo de Tini y se mostró más enamorado que nunca

Rodrigo De Paul ha compartido en redes sociales su nuevo tatuaje, un diseño especial creado por su novia, la cantante Tini Stoessel. Este gesto refleja el momento positivo que atraviesan como pareja.

Durante unas vacaciones en una playa idílica, el futbolista del Inter Miami y de la Selección argentina publicó un álbum de fotos y videos. La imagen principal muestra tres pequeños corazones rojos tatuados en su cadera derecha.

Entre las actividades que han disfrutado juntos se incluyen paseos por la playa, juegos de mesa junto a la piscina, karaoke con amigos y cenas en restaurantes. Las imágenes evidencian que han superado su separación y se muestran más enamorados que nunca.

De Paul aprovecha este descanso antes de prepararse para un año lleno de desafíos deportivos. Además de los torneos con el Inter Miami, se alista para el Mundial 2026, donde la Selección argentina intentará defender el título obtenido en Qatar 2022.