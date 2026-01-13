Tamara Bella rompió el silencio tras los rumores que la vincularon con Luciano Castro

Tras la filtración de audios en los que Luciano Castro se comunicó con una actriz danesa, surgieron rumores sobre una posible infidelidad hacia Griselda Siciliani. En medio de este escándalo, nuevos informes sugieren que el actor también habría estado involucrado con Tamara Bella.

Ante estas especulaciones, Bella decidió hablar. Confirmó que conoce a Castro porque sus hijos asisten al mismo colegio y que lo ha visto en un gimnasio en Pilar en varias ocasiones. “A Luciano Castro lo conozco”, señaló en una entrevista con un periodista de Sálvese quién pueda (América).

Sin embargo, fue categórica al desmentir cualquier relación romántica: “Jamás estaría con alguien que esté de novio”. Reiteró su postura, afirmando: “No estuve con Luciano Castro, no soy tercera en esta historia”. Además, aclaró su situación personal: “Estoy soltera, pero Tatiana no soy”.

Finalmente, destacó que sus encuentros han sido casuales, ya que ambos residen en la misma área, explicando: “Pilar es tan pequeño y nos cruzamos en todos lados. Y sí, me lo he cruzado”.