Allanaron la casa del exnovio de Romina Gaetani y encontraron un arma de fuego

En el contexto de una causa por lesiones por violencia de género, la policía llevó a cabo un allanamiento en la vivienda de Luis Ramón Cavanagh, exnovio de la actriz Romina Gaetani. El operativo, ordenado por el Juzgado de Garantías N.º 7 de Pilar, se realizó en la Unidad Funcional N.º 60 del barrio Tortugas Country, en Manuel Alberti, y tuvo la intervención de la UFI Especializada en Violencia de Género.

Durante el allanamiento, los efectivos incautaron un estuche de arma de fuego, un cargador de pistola calibre 9 mm con 14 balas intactas, una caja con ocho balas del mismo calibre, 23 vainas servidas y una pistola de aire comprimido calibre 4.5. No había moradores en el momento de la requisa.

La doctora Marcela Semeria, fiscal a cargo de la UFI, fue notificada y aprobó el secuestro de los elementos. La investigación sigue en curso mientras la Justicia analiza el material incautado.