Wanda Nara emocionó a su hijo Valentino con un gesto especial en su cumpleaños

Valentino López, hijo de Wanda Nara y Maxi López, celebró su 17.º cumpleaños rodeado de familiares y amigos. La festividad comenzó el sábado por la noche en un exclusivo restaurante de sushi y continuó el domingo en su hogar con una tarde junto a la piscina.

En redes sociales, Valentino compartió fotos del evento, donde se le ve soplando las velas de su torta preferida, preparada por su madre. En una de sus publicaciones, el adolescente destacó: “Mis 17 en familia. Mi torta proteica favorita, realizada siempre por mi mamá”.

Los comentarios de sus seguidores reflejaron la calidez del momento: “La torta de mamá, lo mejor que le puede pasar a uno”.