Tensión en el extremo sur: Tierra del Fuego reclama explicaciones por una visita estadounidense tras la intervención del puerto

El Gobierno fueguino expresó incertidumbre por una visita estadounidense a Ushuaia.

La provincia aseguró que no fue informada previamente sobre la llegada de la delegación.

La visita ocurrió tras la intervención del Puerto de Ushuaia por parte del Gobierno nacional.

Fossatto cuestionó la falta de comunicación institucional y pidió explicaciones.

El gobernador Melella denunció un avasallamiento a la autonomía provincial.

El episodio reavivó el debate sobre intereses geopolíticos en una zona estratégica.

La reciente presencia de una delegación vinculada a los Estados Unidos en Ushuaia encendió señales de alerta en el Gobierno de Tierra del Fuego, que expresó su preocupación por la falta de información oficial y por el contexto en el que se produjo el viaje. La visita ocurrió pocos días después de que el Gobierno nacional dispusiera la intervención del Puerto de Ushuaia, una decisión que ya había generado malestar en la administración provincial y reavivó debates sobre el rol estratégico de la región.

Desde el Ejecutivo fueguino, el secretario Legal y Técnico, Emiliano Fossatto, fue una de las voces más críticas. El funcionario aseguró que la llegada de representantes estadounidenses provocó incertidumbre y desconcierto dentro del gobierno local, principalmente porque no existió notificación previa ni detalles claros sobre el alcance del encuentro. Según remarcó, la provincia tomó conocimiento del hecho una vez consumada la visita, lo que profundizó las dudas sobre su naturaleza y objetivos.

Fossatto subrayó que no hay información precisa sobre la composición de la delegación ni sobre la agenda desarrollada en territorio fueguino. En ese sentido, explicó que se trataría de una actividad organizada por la Embajada de Estados Unidos, con la participación de funcionarios de alto rango, aunque sin confirmaciones oficiales por parte de las autoridades nacionales. Frente a ese escenario, el Gobierno provincial anunció que iniciará reuniones internas para reconstruir el contexto y evaluar las implicancias políticas y estratégicas del episodio.

La preocupación no se limita a la visita en sí, sino al momento en el que ocurrió. La intervención del Puerto de Ushuaia por parte del Gobierno nacional abrió un frente de conflicto con la provincia, que cuestionó la medida por considerarla un avance sobre su autonomía. En ese marco, la llegada de una delegación extranjera alimentó especulaciones sobre posibles intereses geopolíticos en una zona que el propio gobierno fueguino define como altamente sensible.

Uno de los puntos más cuestionados por Fossatto fue la ausencia total de comunicación institucional. Desde la provincia sostienen que, ante visitas oficiales de este tipo, debería existir un canal formal de información y coordinación con las autoridades locales. La falta de ese intercambio fue interpretada como un gesto que profundiza la desconfianza y agrava el conflicto abierto tras la decisión sobre el puerto.

El gobernador Gustavo Melella ya había manifestado públicamente su rechazo a la intervención del Puerto de Ushuaia. En un comunicado difundido días atrás, advirtió sobre la circulación de “narrativas preocupantes” vinculadas a supuestas intencionalidades geopolíticas o económicas que, según afirmó, no se condicen con la realidad del puerto, el cual —remarcó— opera con normalidad y cumple un rol central en el desarrollo productivo de la provincia.

Melella fue más allá al calificar la medida del Gobierno nacional como un “avasallamiento” a la autonomía fueguina, al sostener que no existen fundamentos concretos que justifiquen la intervención. Además, anticipó que la provincia solicitará explicaciones formales al Ejecutivo nacional y que, en paralelo, avanzará con una presentación judicial para cuestionar la decisión.

En medio de la controversia, comenzaron a conocerse datos extraoficiales sobre la visita. Según trascendió, el avión que aterrizó en Ushuaia pertenecería al Departamento de Defensa de Estados Unidos y habría trasladado a integrantes del Congreso de ese país. La aeronave permaneció primero en Buenos Aires y luego se dirigió a la capital fueguina sin que, según fuentes provinciales, mediara comunicación del Gobierno nacional ni de los organismos de defensa argentinos encargados de autorizar este tipo de movimientos.

Desde la Embajada estadounidense señalaron que la visita incluyó reuniones con funcionarios y actores clave para abordar cuestiones ambientales, la gestión de permisos vinculados a recursos naturales, el procesamiento de minerales críticos y temas de investigación en salud pública y seguridad médica. No obstante, para el Gobierno de Tierra del Fuego, esas explicaciones no alcanzan a disipar las dudas, especialmente en un contexto marcado por decisiones que reconfiguran el control de infraestructuras estratégicas en el extremo sur del país.