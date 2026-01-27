Milei volvió a Mar del Plata con actos callejeros y señales políticas en la antesala del Congreso

Milei encabezó una caminata y un acto improvisado en el centro de Mar del Plata

La visita se dio tras su regreso del Foro Económico Mundial y antes de las extraordinarias

El Presidente destacó el déficit cero y el avance de proyectos clave del oficialismo

La actividad combinó apoyo mayoritario con expresiones aisladas de disconformidad

El “Tour de la Gratitud” apunta a reforzar el vínculo con la base electoral

Mar del Plata vuelve a ocupar un lugar estratégico en la agenda política del Gobierno

El presidente Javier Milei eligió Mar del Plata como escenario para relanzar su contacto directo con la ciudadanía en el inicio del año político. Con una caminata nocturna por la zona comercial de la ciudad y un breve discurso a megáfono abierto, el mandatario retomó un formato que combina cercanía con militancia, en un contexto marcado por el regreso de su gira internacional y la inminente apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso.

La actividad se desarrolló el lunes por la noche sobre la calle Avellaneda, una de las arterias más transitadas del centro marplatense. Allí, Milei avanzó entre simpatizantes que se acercaron para saludarlo, sacarse fotos y expresarle apoyo. Acompañado por su hermana Karina Milei, el ministro del Interior Diego Santilli y dirigentes del armado bonaerense de La Libertad Avanza, el Presidente aprovechó la ocasión para agradecer el respaldo electoral recibido en la ciudad durante los comicios nacionales del año pasado.

En su mensaje, breve pero enfático, Milei volvió sobre uno de los ejes recurrentes de su discurso: la gestión económica. Reivindicó el equilibrio fiscal como política central del Gobierno y aseguró que se están cumpliendo los compromisos asumidos durante la campaña. También destacó el avance legislativo de iniciativas clave para el oficialismo, como la reforma laboral y los cambios en la ley de Glaciares, a los que presentó como pasos necesarios para modernizar el país.

La aparición pública en Mar del Plata se dio pocos días después del regreso del Presidente de Suiza, donde participó del Foro Económico Mundial. Ese viaje, que incluyó contactos con referentes políticos y empresariales internacionales, marcó el cierre de una agenda externa intensa y el inicio de una etapa enfocada nuevamente en la política doméstica. En ese marco, la recorrida por la ciudad balnearia funcionó como una señal de reactivación territorial, con vistas al debate parlamentario que comenzará en febrero.

La llegada de Milei al hotel céntrico donde se alojó generó una concentración espontánea de seguidores que corearon consignas a su favor. Al mismo tiempo, un grupo más reducido se manifestó con reclamos vinculados a la situación social y económica, una postal que refleja la polarización que despierta la figura presidencial. La presencia de sectores críticos no alteró el desarrollo de la actividad, que se mantuvo bajo un clima mayoritariamente favorable.

Desde el entorno del intendente Guillermo Montenegro señalaron que la visita presidencial tiene como eje el agradecimiento a los votantes y el contacto directo con vecinos y turistas. Está previsto que el mandatario continúe con actividades públicas durante su estadía, incluyendo una participación en un evento político-cultural organizado por sectores afines al oficialismo, que contará con la presencia de dirigentes, referentes ideológicos y comunicadores cercanos al Gobierno.

El denominado “Tour de la Gratitud”, como lo presenta el oficialismo, forma parte de una estrategia para consolidar el vínculo con la base electoral y reforzar el relato de cumplimiento de promesas. La elección de Mar del Plata no es casual: se trata de un distrito simbólico en la provincia de Buenos Aires, con fuerte visibilidad mediática y un peso político que el oficialismo busca capitalizar de cara a los próximos desafíos legislativos.

La recorrida también dejó espacio para testimonios de vecinos y visitantes que expresaron apoyo al Presidente y expectativas en torno a temas como la seguridad y el futuro económico. Incluso turistas extranjeros se sumaron a la escena, destacando su simpatía por Milei y su identificación con el rumbo político que propone.

La vuelta del Presidente a la ciudad, la primera desde el cierre de la campaña del año pasado, se inscribe así en una etapa de transición entre la agenda internacional y el debate interno. Con gestos de cercanía, mensajes de reafirmación ideológica y un calendario legislativo exigente por delante, Milei busca marcar el tono de un año que anticipa tensiones políticas y definiciones clave para su gestión.