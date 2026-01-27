Reordenamiento en áreas sensibles: el Gobierno avanza con una nueva etapa de recambios en el Estado

El Gobierno oficializó cambios en organismos centrales mediante decretos.

El RENAPER tendrá nueva conducción a partir del 1° de febrero.

La UIF quedó bajo una nueva titularidad con vínculos en el área de inteligencia.

Paul Starc continuará en la gestión pública desde el BICE.

Hubo recambios en las áreas de Transporte y Energía.

Los movimientos forman parte de una reconfiguración más amplia del Estado.

El Gobierno nacional profundizó este lunes un proceso de reorganización interna que abarca a varios organismos estratégicos del Estado, con la oficialización de renuncias y designaciones que impactan en áreas clave de la administración pública. Las decisiones, formalizadas a través de decretos, forman parte de una dinámica de ajustes en la estructura estatal que la gestión de Javier Milei viene impulsando desde el inicio de su mandato.

Uno de los cambios más relevantes se produjo en el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), organismo central para el sistema de identificación ciudadana. Pablo Luis Santos dejará su cargo al frente del ente a partir del 1° de febrero, tras aceptarse su renuncia. En su lugar fue designado Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux, quien asumirá la conducción del organismo en un contexto marcado por la revisión de procedimientos internos y la búsqueda de mayor eficiencia administrativa.

La reconfiguración no se limitó al RENAPER. El Ejecutivo también dispuso modificaciones en la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo clave en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Paul Starc fue desplazado de la titularidad de la UIF y será reemplazado por Ernesto Gaspari. En ámbitos oficiales destacan la cercanía del nuevo titular con el secretario de Inteligencia del Estado, Cristian Auguadri, lo que refuerza la lectura de una mayor articulación entre áreas sensibles vinculadas al control y la información estratégica.

La salida de Starc, sin embargo, no implica su alejamiento del sector público. El exfiscal continuará vinculado a la gestión nacional al incorporarse al directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), entidad que depende del Ministerio de Economía y cumple un rol relevante en el financiamiento productivo. Desde el entorno presidencial buscaron bajar el tono a posibles especulaciones políticas y atribuyeron el movimiento a una decisión personal, enmarcada en una reubicación de funciones.

Los cambios también alcanzaron al área de Transporte, donde el Gobierno aceptó la renuncia de Luis Pierrini y designó a Fernando Herrmann como nuevo responsable de la secretaría. El recambio se produce en un sector atravesado por discusiones estructurales vinculadas al rediseño del sistema de subsidios, la revisión de contratos y la redefinición del rol del Estado en los servicios públicos.

En paralelo, el sector energético sumó su propio capítulo de modificaciones. El Ejecutivo dispuso el reemplazo del interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS). Carlos Alberto María Casares dejó su cargo y fue sustituido por Marcelo Alejandro Nachón. Según lo expresado en el decreto correspondiente, el nuevo interventor cuenta con los antecedentes necesarios para asumir la función, en consonancia con el proceso de reorganización que impulsa la administración nacional en los entes reguladores.

En conjunto, las decisiones adoptadas reflejan una estrategia de ajustes simultáneos en organismos considerados sensibles, tanto por su peso institucional como por su impacto directo en la vida cotidiana y en el funcionamiento económico del país. Identificación ciudadana, control financiero, transporte y energía aparecen como ejes prioritarios dentro de un esquema que busca redefinir competencias, ordenar estructuras y consolidar equipos alineados con la orientación general del Gobierno.

El recambio de funcionarios se inscribe así en una etapa de reconfiguración más amplia del aparato estatal, donde la Casa Rosada apuesta a imprimir su sello en áreas estratégicas mientras avanza con un rediseño del rol del Estado. En un contexto de reformas profundas y tensiones propias del ajuste, los movimientos en la cúpula de distintos organismos anticipan que el proceso de reordenamiento interno seguirá siendo una constante en los próximos meses.