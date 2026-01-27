El mercado automotor arranca 2026 entre expectativas altas y ventas sostenidas a fuerza de descuentos

El mercado automotor proyecta crecimiento en 2026 tras la recuperación registrada en 2025

El sector automotor argentino inició 2026 con un clima de expectativas moderadamente optimistas, apalancadas en el buen desempeño que mostró la industria a lo largo de 2025. Tras un año de recuperación en las ventas de vehículos nuevos, las terminales y concesionarias coinciden en que el mercado volverá a crecer, aunque persisten diferencias sobre la magnitud de esa expansión y sobre la solidez de la demanda en el corto plazo.

Las proyecciones para el año en curso oscilan entre escenarios prudentes y otros más ambiciosos. Mientras algunos actores del sector consideran factible alcanzar un volumen cercano a las 700.000 unidades patentadas, otros entienden que un piso de 650.000 vehículos sería un objetivo más realista. La cautela responde, en parte, a la desaceleración observada durante el último trimestre de 2025, que contrastó con el fuerte arranque de aquel año y dejó señales mixtas de cara a los primeros meses de 2026.

Ese panorama se refleja en las percepciones dispares que se recogen entre concesionarias de distintas marcas y regiones del país. En enero, algunos puntos de venta describen un inicio de mes con bajo movimiento, otros hablan de una primera semana débil seguida por una mejora progresiva, y también hay quienes aseguran que las operaciones muestran una evolución firme desde los primeros días. En todos los casos, el denominador común es la necesidad de aplicar incentivos comerciales para sostener el ritmo de ventas.

Los datos parciales del mes muestran un comportamiento estable, aunque con oscilaciones diarias. Con poco más de la mitad de los días hábiles computados, los patentamientos se ubican en niveles similares a los de enero del año pasado, con variaciones que responden tanto a la dinámica propia del mercado como a cuestiones administrativas vinculadas a la carga de operaciones. Las estimaciones privadas apuntan a cerrar el mes en torno a las 70.000 unidades, un objetivo que, por ahora, se mantiene al alcance, aunque algunos operadores advierten que el resultado final podría quedar levemente por debajo.

Más allá del volumen, hay un consenso claro: las ventas actuales se sostienen a partir de fuertes descuentos sobre los precios de lista. En un contexto de competencia intensa y objetivos comerciales exigentes, las bonificaciones se volvieron una condición casi indispensable para concretar operaciones. Según referentes del sector, hoy resulta muy difícil vender un vehículo nuevo sin ofrecer algún tipo de rebaja, cuyo porcentaje varía según la marca, el modelo y la urgencia por cumplir metas mensuales.

Las promociones alcanzan a prácticamente toda la oferta. Pick-ups, SUV y autos de pasajeros se comercializan con descuentos de dos dígitos en numerosos casos, combinando incentivos de fábrica con reducciones adicionales aplicadas por las concesionarias. En algunos puntos de venta, las rebajas llegan a ser particularmente agresivas, lo que achica márgenes pero permite sostener el flujo de ventas y evitar penalidades por incumplir los objetivos fijados por las terminales.

En ese marco, la presión comercial se convirtió en un factor central. Los concesionarios describen esquemas de metas difíciles de alcanzar, en los que no cumplir implica perder bonificaciones clave para la rentabilidad del negocio. Esa lógica empuja a profundizar las promociones, incluso a costa de resignar ganancias en cada operación.

En cuanto a la dinámica competitiva, el liderazgo por marcas muestra una disputa cerrada. Volkswagen se posiciona levemente por encima de Toyota en el acumulado del mes, mientras que Fiat completa el podio. En el ranking por modelos, la Toyota Hilux vuelve a encabezar las ventas, seguida por el Fiat Cronos y la Ford Territory, confirmando la vigencia de las pick-ups y los SUV dentro de las preferencias del público.

Así, el mercado automotor inicia el año con números estables y expectativas de crecimiento, aunque sostenido por una estrategia comercial intensa que será clave para definir si 2026 consolida la recuperación o queda marcado por una expansión más moderada.