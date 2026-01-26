Fuerte inversión municipal en becas en 2025: más de $68 millones

El Gobierno Municipal de Rafaela concretó una fuerte inversión en educación, en el año 2025, a través del Programa Municipal de Becas, destinado a acompañar las trayectorias educativas de familias rafaelinas que presentan contextos de vulnerabilidad socioeconómica, así como a instituciones educativas que utilizan los recursos para la compra de materiales didácticos.

La decisión del intendente Leonardo Viotti es que el Estado local esté presente junto a ese sector de la comunidad y las entidades formadoras ya que la educación es un pilar fundamental para el desarrollo y progreso de una sociedad.

En cuanto al otorgamiento de las becas, en 2025, se entregaron 800 becas a alumnos del nivel primario; 94 del nivel terciario y/o universitario; 7 becas especiales (son las correspondientes a acompañamiento de adultos y casos sociales); y 6 a escuelas agrotécnicas, totalizando 907 becas.

Con respecto a las instituciones a las que el Municipio destinó fondos, $2.200.000 fueron otorgados a 16 entidades de los niveles inicial y especial; $24.000.000 a los niveles primario y secundario; $37.620.000 a los niveles terciario y/o universitario; $2.160.000 a escuelas agrotécnicas; y $2.150.000 a quienes efectúan acompañamiento a adultos y casos especiales.

Mecanismo de otorgamiento

La secretaria de Educación y Cultura, Norma Becchio, explicó cuál es el criterio de selección que se lleva a cabo para el otorgamiento de las becas: «para las becas destinadas al nivel inicial y escuelas especiales se toma como base el cupo de becas que se entregaría por estudiante, se calcula el aporte para éstas instituciones. Las cantidades dependen de la matrícula de la institución. Años anteriores se entregaban directamente a las familias, pero los directivos solicitaron la posibilidad de recibir el dinero para la compra de material didáctico».

Becchio agregó que «para las becas para nivel primario y secundario, la selección la realizan los directivos de las instituciones educativas y el criterio de selección tiene que ver con las familias que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, familias numerosas, adultos responsables sin trabajo formal. En cuanto a las becas terciarias y/o universitarias, se realiza una inscripción anual en el mes de diciembre, se evalúan los legajos presentados de manera completa y formal y se evalúan con base en criterios acordados por la comisión de becas».

La funcionaria también mencionó que «el sistema de elección de las becas para escuelas agrotécnicas contempla una inscripción anual en el mes de diciembre. A partir de eso, se analizan los legajos presentados de manera completa y formal y se evalúan con base en criterios acordados por la comisión de becas. Asimismo, en el caso de las becas especiales, las solicitudes llegan a la Secretaría con informes sociales y se presentan ante la Comisión de Becas».

El Programa Municipal de Becas cumple un rol esencial en cuanto a garantizar el acceso, la permanencia y la igualdad de los estudiantes en el sistema educativo, consolidando, a su vez, una política pública impulsada por el Gobierno Municipal de Rafaela para fortalecer las raíces formativas de la comunidad.