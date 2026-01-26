Talleres de Verano: actividades al aire libre en 22 espacios públicos de la ciudad

El Gobierno municipal implementa en 22 espacios públicos de la ciudad el programa "Talleres de Verano" para que la comunidad pueda disfrutar de actividades al aire libre durante la época de vacaciones.

La propuesta que se extenderá hasta el viernes 27 de febrero en plazas, plazoletas y parques, busca promover hábitos saludables, la actividad física y el encuentro entre vecinos. La coordinadora de Vecinales, Marcia Tamagnini contó que "tenemos muy buena convocatoria en cada una de las clases".

Además, la funcionaria dijo que "los Talleres de Verano vienen funcionando magníficamente y constituyen una fuerte apuesta del Gobierno local. El intendente Leonardo Viotti nos propuso darle un poco más de visibilidad y aprovechamiento a los espacios públicos, especialmente durante el verano".

En función de este pedido, "diseñamos cuatro propuestas en 22 espacios públicos. Estas disciplinas son Gimnasia para adultos, Yoga, Yoga en el agua, Zumba y Ritmos Latinos".

Sobre esto, agregó que "el objetivo de estas actividades es promover el uso de los espacios públicos y que los ciudadanos de diferentes edades y sectores puedan sumarse de acuerdo a lo que tengan ganas de hacer. Elegimos propuestas al aire libre, recreativas y que permitan cuidar la salud. Recordemos que todo lo que se desarrolla en el agua aporta muchos beneficios".

Cada espacio se coordina con los profesores y los concurrentes que asisten durante todo el año para continuar las clases durante el verano: "Agradecemos a las comisiones vecinales que nos ayudan a difundir las actividades porque estamos hablando de 22 espacios públicos", señaló Marcia Tamagnini.

Cabe aclarar que para participar no es necesaria una inscripción previa, los vecinos pueden acercarse directamente al lugar y horario en el que se dicta cada actividad.

Conocé todas las propuestas

Entre las propuestas se encuentra Gimnasia para Adultos, que se dicta en múltiples puntos de la ciudad: en la vecinal de Villa del Parque (Deán Funes 700), los lunes y miércoles a las 18:30; en la Placita Honda de barrio San Martín (Viamonte y Sáenz Díaz), los lunes y miércoles a las 7:00; y en la Plaza de la Democracia de barrio Los Nogales (Falucho y Lincoln), los mismos días y horario. También se ofrece en la Plaza de la Paz de barrio Guillermo Lehmann (N. Álvarez y Lorenzatti), los lunes y miércoles a las 19:30; en la Plaza José Hernández de barrio Martín Fierro (Poggi y Mainardi), los lunes y miércoles a las 8:00; y en la Plazoleta 1º de Mayo de barrio Jardín (Falucho y Scalabrini Ortiz), los martes y viernes a las 19:30.

Otra de las disciplinas que forma parte del programa es Zumba, con clases los martes y viernes a las 20:00 en la Plaza Italia (Jaime Ferré y Bollinger) y los mismos días a las 18:30 en la Plaza Esteban Laureano Maradona de barrio San José (Lavalle 2450). Además, se desarrolla los lunes y miércoles a las 8:15 en la Plaza Cura Normando Corti de barrio Villa Rosas.

Para quienes prefieren el baile, se ofrecen clases de Ritmos los miércoles y viernes a las 20:00 en la Plaza Sargento Cabral de barrio Pizzurno (Bulevar Yrigoyen y Estanislao del Campo).

El programa también incluye una amplia agenda de Yoga en distintos barrios. Se dicta los lunes y miércoles a las 18:30 en la explanada detrás de la vecinal de barrio Fátima; los mismos días a las 19:30 en la Plaza Eva Perón de barrio Central Córdoba (Gaboto 199); y los martes y jueves a las 19:30 en la Plaza de la Paz de barrio Guillermo Lehmann (Álvarez y Lorenzatti).

En barrio El Bosque, las clases son los miércoles a las 7:30 y los viernes a las 18:00 en el Bosquecito Besaccia (bulevar Yrigoyen y avenida Muriel). En Álamos del Aeroclub, se desarrollan los lunes a las 7:00 y los miércoles a las 19:30 en la Plaza Elda Massoni (avenida Los Álamos y Favaloro). En Villa Dominga, se dictan los jueves a las 10:00 y los viernes a las 16:30 en la Plaza Cristóbal Colón (Edison y Güemes). En barrio 9 de Julio, los encuentros son los miércoles y viernes a las 7:30 en la plaza ubicada en Lisandro de la Torre y Balcarce.

También hay clases de Yoga en el Parque de los Eucaliptus de barrio Sarmiento (Roque Sáenz Peña 473), los lunes y miércoles a las 17:30; en la ciclovía de barrio Italia (avenida Brasil y J. V. González), los mismos días a las 16:00; en la Plaza Sarmiento (España y avenida Mitre), los martes y jueves a las 18:00; en la Plaza Rodolfo Bienvenido Muriel de barrio Independencia (Eloy Gaitán y Arturo Illia), los lunes y miércoles a las 7:00; y en la ciclovía de Estanislao del Campo al 1600, los martes y viernes a las 9:30.