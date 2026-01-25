Refuerzan el desmalezado para preservar la higiene y el orden durante el verano

Con la llegada del verano, período caracterizado por altas temperaturas y lluvias frecuentes, la Municipalidad de Rafaela intensifica las tareas de corte de pasto, limpieza y desmalezado en distintos sectores de la ciudad, ante el rápido crecimiento de la vegetación propio de esta época del año.



A través del área de Verde Urbano, los trabajos se desarrollan de manera continua en avenidas, canteros centrales, plazas, espacios verdes, cunetas y zanjones, con el objetivo de preservar el orden urbano, mejorar la higiene y prevenir situaciones que puedan afectar la salud y la seguridad de los vecinos.



Desde el Gobierno municipal se destaca que estas acciones deben ser acompañadas por el compromiso de los propietarios de terrenos baldíos, viviendas y espacios privados, quienes tienen la responsabilidad de mantenerlos limpios y en condiciones adecuadas.



En paralelo, la Subsecretaría de Servicios Públicos y Ambiente lleva adelante controles e intervenciones para detectar situaciones de incumplimiento. En los casos en que no se da respuesta a las intimaciones, se aplican las sanciones correspondientes y el Municipio puede realizar las tareas de limpieza con cargo al propietario, respetando los procedimientos legales vigentes.



El mantenimiento adecuado de los espacios durante la temporada estival resulta clave para prevenir la proliferación de insectos como los mosquitos, evitar conflictos vecinales y garantizar mejores condiciones de convivencia en los barrios