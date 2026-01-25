Djokovic quedó al borde de la descalificación en el Australia Open

El tenista serbio Novak Djokovic logró su victoria número 400 en torneos Grand Slam al vencer al neerlandés Botic Van de Zandschulp en tres sets en el Abierto de Australia. Con este triunfo, Djokovic avanza a los octavos de final del torneo.

A sus 38 años, Djokovic sigue persiguiendo el anhelo de ganar otro Grand Slam, un objetivo que ha logrado en 24 ocasiones, el mayor número en la historia del tenis. Ha conquistado el Abierto de Australia en 10 ocasiones. Desde su triunfo en el US Open 2023, ha sido finalista en Wimbledon 2024 y semifinalista en todos los Grand Slam de 2025.

Además, Djokovic ha igualado a Roger Federer como el tenista con más victorias en la historia del Abierto de Australia en la Era Abierta, con un total de 102 triunfos. Solo Federer (105 en Wimbledon) y Rafael Nadal (112 en Roland Garros) han registrado más victorias en un mismo Grand Slam.

Sin embargo, la jornada no estuvo exenta de tensión. Durante su partido, Djokovic lanzó accidentalmente un pelotazo tras un tiro largo de su rival, el cual pasó peligrosamente cerca de una alcanzapelotas. Este incidente pudo haber llevado a su descalificación del torneo.

Tras el encuentro, Djokovic se disculpó por el momento tenso: "Fue un error, no era necesario. Tuve suerte de seguir en la cancha," comentó.