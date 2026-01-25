El Inter Miami de Messi perdió 3-0 ante Alianza Lima

En su debut en la gira por Sudamérica, el Inter Miami, liderado por Lionel Messi, sufrió una derrota contundente al caer 3-0 frente a Alianza Lima. Los goles del encuentro fueron obra de Paolo Guerrero, quien anotó dos veces, y un tanto adicional de Kuis Ramos.

Este partido se dio en medio de un clima de tensión para el club peruano, que se encuentra afectado por un escándalo relacionado con una denuncia de abuso sexual que involucra a tres de sus futbolistas: Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. La denuncia, que investiga un presunto ataque ocurrido en Montevideo, Uruguay, durante la pretemporada, ha llevado a la suspensión indefinida de los jugadores implicados, elevando la preocupación en el entorno del fútbol peruano.

El amistoso se llevó a cabo solo dos días después de que un grupo de hinchas de Alianza Lima interrumpiera un entrenamiento abierto del equipo, enfrentando a jugadores y cuerpo técnico por la situación que los envuelve.

Próximos partidos del Inter Miami:

Inter Miami CF vs. Atlético Nacional, el 31 de enero de 2026, a las 19:00, en el Estadio Atanasio Girardot, Medellín, Colombia.

Inter Miami CF vs. Barcelona de Guayaquil, el 7 de febrero de 2026, a las 21:00, en el Estadio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil, Ecuador.

Todos los horarios corresponden a Argentina.