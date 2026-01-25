Reclamos de River por un penal no sancionado en el partido ante Barracas Central

River Plate fue protagonista de una polémica en el Apertura 2026 tras reclamar un penal que el árbitro Nicolás Ramírez no concedió. La jugada, que implicó a Fausto Vera, terminó con el balón impactando en la mano derecha del defensor Campi, quien se encontraba en la línea de gol.

El VAR, dirigido por Héctor Paletta, decidió no revisar la jugada. A pesar de que las imágenes muestran que la pelota tocó la mano de Campi, el árbitro aseguró a Juan Fernando Quintero que el balón había rebotado en su pecho, lo cual es incorrecto.

Aunque la posición de la mano de Campi no es considerada antinatural, su contacto con el balón tuvo un impacto en el desarrollo de la jugada, lo que justificaría al menos una revisión en el monitor.