Por qué consumir frutas y verduras con piel mejora su valor nutricional

Eliminar las cáscaras de frutas y verduras puede significar desaprovechar una importante fuente de nutrientes, según National Geographic. Estudios recientes revelan que la piel de estos alimentos concentra más fibra, antioxidantes y vitaminas esenciales que la pulpa.

A pesar de ser una práctica común, pelar frutas y verduras reduce significativamente su valor nutricional. Muchas cáscaras contienen compuestos bioactivos que favorecen la digestión y pueden ayudar a prevenir enfermedades crónicas, como la diabetes y el cáncer.

Beneficios nutricionales de las cáscaras

Las cáscaras actúan como barreras protectoras y son ricas en micronutrientes. Descartarlas disminuye la ingesta de fibra, antioxidantes y vitaminas. Por ejemplo, una manzana consumida con piel tiene hasta un 332% más de vitamina K y un 115% más de vitamina C comparado con una manzana pelada.

La papa hervida con piel puede aportar hasta un 175% más de vitamina C. Esto subraya la importancia de incluir las cáscaras en la dieta.

Frutas y hortalizas recomendadas para consumir con piel

National Geographic destaca algunas frutas y verduras que incrementan sus beneficios al ser consumidas con piel:

Manzana: Su piel contiene quercetina, un antioxidante que protege el sistema cardiovascular. Zanahoria: Aunque su piel solo representa el 11% de su peso, concentra más del 50% de antioxidantes y vitaminas. Cítricos: La piel de naranjas y limones es rica en vitamina C y antioxidantes. Berenjena: La nasunina presente en la piel morada ayuda a proteger las células cerebrales. Kiwi: Su piel es fuente de fibra y antioxidantes, duplicando los beneficios del interior. Tomate: Retirar la piel puede significar perder hasta el 80% del licopeno, un potente antioxidante.

Precauciones sobre el consumo de cáscaras

Sin embargo, no todas las pieles son comestibles. Cáscaras de frutas como aguacate, piña y melón pueden ser indigestas o contener toxinas. También se deben evitar las cáscaras dañadas o en mal estado.

La higiene es clave. Lavar bien cada fruta y verdura ayuda a eliminar contaminantes y mejora la seguridad del consumo.

Consejos para incluir cáscaras en la dieta

Para maximizar los beneficios de las cáscaras, National Geographic sugiere lavarlas y cepillarlas adecuadamente antes de comer o cocinarlas. Cocer al vapor o asar también contribuye a preservar sus nutrientes.

Considerar el valor nutricional de las cáscaras puede enriquecer la alimentación y mejorar la salud. La piel no es solo un envoltorio, es un depósito de compuestos esenciales.