Pullaro volvió a pedir la baja en la edad de imputabilidad: “Saben lo que están haciendo”

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, volvió a expresar públicamente su posición en torno a la necesidad de modificar el régimen penal juvenil y endurecer las penas para quienes cometen delitos graves, sin importar su edad. Lo hizo luego de la reciente viralización de las imágenes vinculadas al asesinato de Jeremías Monzón, donde los principales sospechosos son menores de edad.



Durante una ronda de prensa en la ciudad de Santa Fe, Pullaro reiteró conceptos que ya había expuesto anteriormente tanto en el Congreso Nacional como en entrevistas, subrayando que “el juzgamiento o la pena tiene que ver principalmente con el delito cometido y no con la edad de quien comete ese tipo de delito”. Según el mandatario, el actual Código Penal responde a una realidad social “diferente a la de hoy” y no contempla fenómenos como la utilización de menores por parte de adultos en el marco de organizaciones criminales.



El gobernador santafesino fundamentó su postura en la experiencia adquirida durante su gestión como ministro de Seguridad entre 2015 y 2019, y en los hechos violentos que ha debido enfrentar desde que asumió la gobernación. “No podemos evaluar que un chico de catorce o quince años no comprende las acciones que va a llevar adelante. Deberíamos bajar la edad de imputabilidad y se tiene que evaluar por el hecho que se comete y no por la edad que tiene la persona en particular”, afirmó Pullaro ante la prensa.

Pullaro habia hecho hace un año hincapié en que la marginalidad, la pobreza o la vulnerabilidad no deben ser consideradas una excusa para la comisión de delitos extremos. “Hay un montón de personas que no tuvieron oportunidades y no cometen ese tipo de hechos delictivos. Hay una multiplicidad de factores para que algunas personas tengan estos niveles de violencia extrema, pero no es solo la ruptura del tejido social, sino hasta cuestiones que suceden dentro de las familias”, manifestó el gobernador durante aquella oportunidad.



En su exposición, el mandatario también recordó casos registrados durante su paso por el Ministerio de Seguridad, en los que menores de edad estuvieron involucrados en homicidios y otros delitos graves. Pullaro señaló que “la criminalidad cambió, las formas cambiaron, con lo cual la ley se tiene que aggiornar y una persona que comete un delito de estas características tiene que pagarlo como si fuese un mayor”.

Pullaro subrayó que la política de seguridad implementada en Santa Fe busca articular la prevención con la respuesta judicial y penitenciaria. En este sentido, apuntó que desde su asunción se incrementó el control sobre los detenidos de alto perfil, se endurecieron las condiciones en las cárceles y se reforzó el trabajo conjunto con fuerzas federales y provinciales para combatir a las bandas narcocriminales.

El mandatario también remarcó en otras oportunidades la necesidad de acompañar las políticas de mano dura con programas sociales y de inclusión, como el plan “Nueva Oportunidad”, que busca brindar contención y futuro a miles de jóvenes en situación de vulnerabilidad. “El Estado debe brindar oportunidades y estamos trabajando, llevando adelante programas para contener a 18.000 pibes, darles futuro y talleres, donde la perspectiva tiene que ser de futuro. Apostamos a la educación, al deporte, a la cultura para que esos pibes puedan tener contención, pero ser tajantes y muy duros con los que cometen delitos”, detalló Pullaro.

La postura del gobernador de Santa Fe coincide con el principio que comenzó a impulsarse desde el Gobierno nacional, que plantea la modificación del Código Penal para que los menores que cometan delitos adjudicados a adultos sean juzgados bajo las mismas normas.

El debate en torno a la baja de la edad de imputabilidad y la reforma del régimen penal juvenil vuelve a estar en el centro de la agenda política y social, a partir de casos como el de Jeremías Monzón y otros hechos violentos protagonizados por menores en la provincia de Santa Fe.

