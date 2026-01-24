Crisis en la industria textil santafesina: la caída se extiende desde hace 18 meses y preocupa la baja sostenida del consumo

El sector de la industria textil registró una caída de más del 9 por ciento en las ventas al cierre de 2025. Así lo reveló una encuesta de la cámara que agrupa a los fabricantes de indumentaria del país. Pero, ¿cómo se encuentra ese rubro en la provincia? Lucas Ormaza, vicepresidente de la Cámara de Productores Textiles de Santa Fe, describió que los costos de producción “crecieron más que la inflación” y que la gente “suprime el consumo de bienes; hubo cierres de empresas y otras trabajan al 30 por ciento de su capacidad”.

En declaraciones a LT8, Ormaza sostuvo que en el arranque de 2026 “todo en la industria textil está muy complicado. Nuestros costos de producción han aumentado por encima de la inflación, tenemos una caída constante del consumo, la gente no llega a fin de mes y suprime el consumo de bienes. Eso impacta en general en todas las industrias, en algunas más y en otras menos. La baja es constante desde hace 18 meses”.





Ormaza agregó que a esa situación “se suman otras variables, como las plataformas que venden productos importados y que imponen una competencia despareja. Esas plataformas no pagan impuestos a nivel nacional, provincial ni municipal. Eso genera una gran diferencia en el precio al consumidor, que resulta un 40 por ciento más barato en relación con el que se fabrica en Argentina”.



Cómo se enfrenta la competencia con la industria china

“La industria de China tiene una escala muy grande en comparación con Argentina. Pero la carga impositiva que hay en nuestro país impacta mucho en las industrias y el comercio. Se podría competir con China siempre y cuando, la industria sea eficiente y maneje bien sus recursos, produzca con calidad y genere una cartera de clientes. Pero hoy, en principio los costos operativos son muy altos”, remarcó el empresario.

En ese sentido, destacó que la electricidad “subió por encima de la inflación, los alquileres y los costos de logística son muy caros”, y en ese marco reveló que “no solo hubo cierre de fábricas, sino que hubo plantas que están al 30 por ciento de su capacidad operativa. Eso implica una pérdida de puestos de trabajo. Fábricas de 120 operarios están trabajando con 30 o 40”.

“La crisis tuvo un fuerte impacto en el rubro textil y el derrame que eso genera en el resto de la industria, porque para fabricar ropa se necesitan insumos y toda la cadena de valor está afectada. La situación es esta: baja de ventas, aumento de costos y rentabilidad muy baja. En general, las industrias están a pérdida y habrá que ver cuántas pueden aguantar en el tiempo para saber si esto se normaliza o no”, subrayó Ormaza.

El vicepresidente de la Cámara de Productores Textiles de Santa Fe explicó que la industria funciona “como todas en Argentina. Uno tiene un margen con el que se maneja el rubro, que absorbe los costos y toda la carga impositiva. La rentabilidad anual de una textil se ubica entre un 5 y un 12 por ciento. Cuando la empresa no llega al punto de equilibrio, la rentabilidad se vuelve negativa. Hace 18 meses que las empresas tienen rentabilidad negativa”.

CON INFORMACION DE UNOSANTAFE.