Briatore contó las exigencias de Alpine para Franco Colapinto y Pierre Gasly en 2026

Este viernes, Alpine realizó la presentación oficial de su auto para la temporada 2026, generando gran expectativa entre sus seguidores. Flavio Briatore, asesor ejecutivo del equipo, articuló los objetivos del equipo y lanzó un claro mensaje a los pilotos Franco Colapinto y Pierre Gasly.

Durante la conferencia de prensa posterior al evento, Briatore se mostró optimista sobre las metas para la próxima temporada. “Podré decir que hemos hecho un buen trabajo si terminamos entre los seis o siete primeros en cada carrera”, afirmó.

El directivo explicó que, tras el análisis de la unidad de potencia del automóvil del año pasado, se tomó la decisión de dejar de desarrollar el A525 y enfocarse completamente en el nuevo proyecto. “Con la unidad del año pasado, teníamos una diferencia de potencia de entre tres y cuatro décimas. En el campeonato mundial de 2025, había catorce coches a menos de cuatro décimas. Decidimos centrar nuestros esfuerzos en el coche de 2026”, indicó.

Briatore destacó la ventaja de haber comenzado el desarrollo del nuevo modelo antes que sus rivales, así como la confianza en los ingenieros para integrar la aerodinámica y optimizar el rendimiento. “Ya no tenemos que preocuparnos por problemas del motor y la caja de cambios”, aseguró.

También se refirió a Colapinto, quien el año pasado enfrentó dificultades de adaptación. “Creo que este año lo veo más maduro. Ha trabajado intensamente y necesita aprovechar su talento”, dijo Briatore, añadiendo que la clasificación fue su principal obstáculo en 2025, aunque en carrera mostró buen ritmo.

Cuando el periodista preguntó sobre la posibilidad de un cambio de piloto, en alusión a Jack Doohan, Briatore respondió con ironía: “Me olvidé el botón para cambiar de piloto. Ya no lo tengo más, lo perdí”, reafirmando su respaldo a Colapinto y desestimando rumores sobre cambios en el equipo.

Con una estrategia clara y una comitiva renovada, Alpine apunta a ser un contendiente fuerte en la próxima temporada de Fórmula 1.