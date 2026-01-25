Francisco Cerúndolo no pudo con Zverev y se despidió del Abierto de Australia

Francisco “Fran” Cerúndolo fue eliminado del Abierto de Australia 2026 tras perder en octavos de final contra el alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo, con parciales de 6-2, 6-4 y 6-4. El encuentro, disputado en el John Cain Arena, mostró la calidad del europeo y la determinación del argentino.

Cerúndolo, quien llegó a esta etapa tras su mejor actuación en Melbourne, comenzó cada set con un buen inicio, pero Zverev rápidamente impuso su potente saque y un juego agresivo que le permitió tomar el control del partido.

Después del partido, Cerúndolo fue autocrítico, reconociendo que su desempeño no fue el mejor. "Él jugó muy bien. No me dejó huecos y me hizo sentir incómodo en casi todos los puntos", comentó el argentino, subrayando la dificultad para tomar la iniciativa ante un rival de su calibre.

A pesar de la derrota, la actuación de Cerúndolo en el torneo deja motivos para el optimismo. Su victoria ante Andrey Rublev en rondas anteriores destaca su crecimiento y adaptabilidad en los grandes escenarios del circuito.